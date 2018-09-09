天外飛來豔福？他買2萬元點數見「老婆」卻好心碎

文山一分局萬芳所員警阻止陳姓青年落入愛情詐騙陷井。〔警方提供〕

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中時

北市一名陳姓青年，日前遭詐騙集團假扮正妹加入ＬＩＮＥ好友，陳以為天外飛來豔福，每天大談線上戀愛，對方見陳上鉤，要陳幫忙購買遊戲點數展現誠意後方能見面，陳姓男子誤信為真，立刻衝到超商掏錢購買，所幸好心的超商店員察覺異狀，及時報請文山一分局萬芳所員警處理，才成功阻止這起詐騙案。

日前，萬芳所值班警員陳俊友接獲轄內某超商店員來電表示，店內有一名民眾購買大額遊戲點數，懷疑遇到詐騙集團，萬芳所副所長張書境及警員洪兆陽據報到超商後，發現是一名陳姓男子要購買高達２萬元的戲遊點數，警方當場先向陳某宣導相關遊戲點數詐騙案例，但陳某堅稱是自己要使用，購買完點數後離開超商。

但警方仍不放心尾隨在後，見陳男使用手機立刻追上陳男，請求陳男出示手機通話紀錄，發現有LINE訊息提到「警察走了嗎」等訊息，陳男仍堅持對方是女友，警方於是委婉請陳男先至派出所，經值班警員陳俊友耐心溝通，陳男才坦承近日被一名暱稱為「琪琪」的正妹主動加LINE好友，因對方要求購買2萬元遊戲點數贈送才願見面，所以才會去購買點數，陳男恢復理智後在警方陪同下回到超商退款，並對警方鍥而不捨讓他保住2萬元，對警方感激不已。

文山第一分局呼籲此「假交友真詐財」屬常見詐騙手法態樣，建議民眾對於美女送上門的交友訊息，勿憑對話中隻字片語就深信不已，依照對方指示匯款上當受騙，損失辛苦存下的血汗錢。

(中時 )

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