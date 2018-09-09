要和「那個女人」結婚 這樁婚姻結果GG了

2018年09月09日 13:06 中時 陳俊雄

結婚改為登記制後，見證人只須親見或親聞雙方當事人確有結婚真意，毋需在簽名蓋章，但如果結婚對象是「那個女人」有沒有法律效力？新北地院最近審結了一宗確認婚姻無效案件，發現男方的兄姊只聽到弟弟要跟「那個女人」結婚，就讓弟弟借用印章登記結婚，認為兄姊並不知道弟弟和「那個女人」是否有結婚真意，判決婚姻無效。

蕭姓男子向新北地院提出確認婚姻無效訴訟，他表示當初和有夫之婦李女發生婚外情，結果卻被李女先生王男發現，王男不僅與李女在2017年9月20日結婚，還威脅蕭男必須在當天和李女結婚。他迫於無奈才透過電話向哥哥、姐姐取用印章並代為簽名，完成結婚登記，這樣的婚姻並無效力。

李女反駁說，她在和蕭男結婚登記以前，早已是論及婚嫁的男女朋友關係，她亦經常出入於蕭男哥哥居住的同棟公寓之5、6樓，證人蕭男哥哥居住在4樓，她和蕭男出雙入對，與蕭男哥哥經常見面打招呼。蕭男的父親逝世時，她也以女朋友身分到靈堂弔唁，蕭男母親臨終病榻前她亦有去探望，蕭男哥哥不可能不知道兩造交往且有結婚真意。

但蕭男哥哥證稱，那一天弟弟打電話給他表示下午要去辦結婚、要用他的印章。他問弟弟跟誰結婚？弟弟只回說「那個女人」。他不知道那個女人的名字、也沒有見過那個女人，且李女並未在父母臨終、往生時前往探望弔唁。

蕭男姐姐、哥哥異口同聲表示，他們只接獲弟弟電話表示要借用印章蓋在結婚證書上面，法官認為，蕭男兄姐雖同意擔任證人，但均未曾親見親聞被告是否有結婚真意，據此判決蕭男與李女婚姻無效。本案可上訴。

(中時 )