要和「那個女人」結婚 這樁婚姻結果GG了

示意圖。(達志影像)

友善列印
中時

結婚改為登記制後，見證人只須親見或親聞雙方當事人確有結婚真意，毋需在簽名蓋章，但如果結婚對象是「那個女人」有沒有法律效力？新北地院最近審結了一宗確認婚姻無效案件，發現男方的兄姊只聽到弟弟要跟「那個女人」結婚，就讓弟弟借用印章登記結婚，認為兄姊並不知道弟弟和「那個女人」是否有結婚真意，判決婚姻無效。

蕭姓男子向新北地院提出確認婚姻無效訴訟，他表示當初和有夫之婦李女發生婚外情，結果卻被李女先生王男發現，王男不僅與李女在2017年9月20日結婚，還威脅蕭男必須在當天和李女結婚。他迫於無奈才透過電話向哥哥、姐姐取用印章並代為簽名，完成結婚登記，這樣的婚姻並無效力。

李女反駁說，她在和蕭男結婚登記以前，早已是論及婚嫁的男女朋友關係，她亦經常出入於蕭男哥哥居住的同棟公寓之5、6樓，證人蕭男哥哥居住在4樓，她和蕭男出雙入對，與蕭男哥哥經常見面打招呼。蕭男的父親逝世時，她也以女朋友身分到靈堂弔唁，蕭男母親臨終病榻前她亦有去探望，蕭男哥哥不可能不知道兩造交往且有結婚真意。

但蕭男哥哥證稱，那一天弟弟打電話給他表示下午要去辦結婚、要用他的印章。他問弟弟跟誰結婚？弟弟只回說「那個女人」。他不知道那個女人的名字、也沒有見過那個女人，且李女並未在父母臨終、往生時前往探望弔唁。

蕭男姐姐、哥哥異口同聲表示，他們只接獲弟弟電話表示要借用印章蓋在結婚證書上面，法官認為，蕭男兄姐雖同意擔任證人，但均未曾親見親聞被告是否有結婚真意，據此判決蕭男與李女婚姻無效。本案可上訴。

(中時 )

天外飛來豔福？他買2萬元點數見… 尷尬！基隆市長林右昌勘災 話才…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。