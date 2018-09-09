中天主播胡志成前進北海道 驚呆日人搶物資也神秩序

胡志成直擊新千歲機場。（圖／中天）

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中時電子報
／綜合報導
胡志成發現商店街鐵門都已拉下，超商物資更被搶購一空。（圖／中天）

日本北海道6日發生規模6.7強震，各地均傳出災情，北海道新千歲機場更一度封閉，國際線直到8日終於恢復起降，中天中視資深專業主播胡志成隨即搭機前往新千歲機場，帶給觀眾獨家直擊報導，胡志成看到當地民生物資被搶購一空，儘管排隊人潮驚人，但日本人仍安靜、有序排隊。

中天中視資深專業主播胡志成隨即搭機前往新千歲機場，帶給觀眾獨家直擊報導。（圖／中天）

儘管機場已恢復開放，仍有不少旅客在機場等待，胡志成說，新千歲機場停機坪停了多架不同國籍航空飛機，機場大廳更是擠滿等待搭機返國的旅客，不少人或坐或臥，擠在機場通道及步行通道兩側，胡志成說：「日本是一個井然有序的國家，很少有這樣的情況，我問了日本當地人，他們說這種景況在日本非常少見。」

由於地震原因，北海道多處斷水斷電，民生物資被搶購一空，胡志成說，目前只能買到水和麵包類等，他下機後原本想去覓食，結果發現商店街鐵門都已拉下，超商物資更被搶購一空，外面排著等待結帳的人龍，籃子裝滿滿，包括泡麵、麵包和飲料，儘管排隊的人潮相當驚人，但日本人仍然井然有序地排著隊，沒有任何焦躁不安的情況出現。

另外，胡志成也發現，機場大廳設置一個免費充電站，提供旅客充電，一問之下才知是地震後臨時設立，可看出日本人的應變能力。胡志成也會持續為觀眾帶來更多觀察報導，想看最新、最即時的直擊新聞，敬請鎖定中天新聞52頻道。

(中時電子報)

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