尷尬！基隆市長林右昌勘災 話才剛講完水就淹在他眼前

2018年09月09日 13:09 中時 張穎齊

基隆市復興路212巷逢雨必淹，基隆市長林右昌（中）今（9）日上午率團前往勘災。（張穎齊翻攝）

豪雨轟炸北北基，基隆市昨（8）日晚間才出現多處積水的情況，今（9）日上午又遭大雨強襲，市長林右昌於9時許率領市府團隊前往淹水嚴重的中山區復興路212巷勘災，民眾在場抱怨排水改善工程一再延宕，林右昌則說明會盡快在9月底前完工，不料話才剛說完，水再度淹到眾人眼前，令人傻眼。

大雨來襲，基隆市復興路212巷、中山一路、基金一路「逢雨必淹」，被市府工務處列為全市易淹水地點，有鑑於此，市府2015年開始，便積極向中央爭取基隆市淹水地區雨水下水道改善工程經費，改善地區包括中正區、中山區、信義區、安樂區、暖暖區等地，總工程經費計2億3088萬元整。

林右昌7月10日曾親自前往復興路212巷現勘，並表示該地點低窪，雨水無法宣洩馬路容易積淹，去年以來進行改善工程，更新排水溝格柵，改以開放式、容納更多水量的排水系統，下方過去阻礙封閉造成淹水主因的豎井也整個打開，未來即便遇到豪大雨，排洪、排水容量比過去多了很多倍。

不料，今逢大雨，復興路212巷昨晚到今早仍然淹起大水，還一度傳出「水淹及胸」，林右昌今早則率團前往勘災，面對民眾紛紛抱怨排水改善工程一再延宕，林對此表示，基隆市地下管線複雜，工程困難，且就連管線單位也不知道管線埋在哪，會要求工程盡快在9月底趕工完成。

正當林右昌話才剛說完約5分鐘，原本逐漸退去的水，又被大雨傾瀉，再度淹水，場面尷尬。

「市府必須痛定思痛！」國民黨基隆市中山區議員參選人莊敬聖表示，昨晚關心民眾在淹水過後清理家園，滿是無奈與抱怨，抽水機也搭設好了，豈料排水依然無效？下水道排水工程施工時間一再延宕，導致水患再起，倘若造成民眾生命財產損失，後果不堪設想，市府必須深切檢討施工品質。

(中時 )