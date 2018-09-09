台南》泛藍整合成功？前縣議長之子選議員 橘藍都站台

2018年09月09日 13:31 中時 莊曜聰

台南市第4選區市議員參選人周奕齊今天在玉井舉行競選總部成立大會，以無黨籍身分登記參選的他，父親是曾擔任過立委、前台南縣議長的周五六，母親則是現任親民黨不分區立委周陳秀霞，競選總部成立大會上，包括親民黨主席宋楚瑜、國民黨台南市長參選人高思博、國民黨中常委陳宗興及前南市警局長陳子敬都到場站台，營造泛藍大團結氣氛。

親民黨主席宋楚瑜上台致詞時指出，台南市山區的民眾需要實實在在會做事的人選來服務，要能夠關心農產運銷、農路整修、野溪整治、老人照顧等議題，周奕齊及父母親長期深耕山區，是最適合的人選。

宋楚瑜提到，從這陣子的淹水情形，可以讓民眾了解到，寶貴的一票不可以投給選前說得口沫橫飛、選後卻找不到人的政客；他話鋒一轉，講到自己在省長期間的政績，是「人在做，天在看」，相信很多人都還記得他的貢獻，他為參選人站台，也是推薦給鄉親，拉台聲勢，不分政黨。

親民黨不分區立委周陳秀霞替兒子助講，表示自己生命中最重要的2個男人都奉獻出來，未來若周奕齊當選議員，是「1人當選，3人服務」，拜託鄉親支持。

台南市第4選區包括玉井、楠西、左鎮、南化等山區，人口較少，應選1席，有4人登記參選，其中又以周奕齊、王開玹這2位政二代的對決最引人注目。

(中時 )