雙北、基隆注意！氣象局發布超大豪雨特報

氣象局發布今（9）日降水預報。（取自中央氣象局）

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中央氣象局今（9）日上午針對北部、東半部縣市發布豪雨特報，基隆市、新北市及台北市均有局部大豪雨及超大豪雨發生機率，氣象局預報員吳依帆表示，新北市土城、新店、深坑、坪林到福隆，以及東北角、宜蘭地區都須特別注意，超大豪雨24小時累積達500毫米以上，時雨量6、70毫米以上的短時強降雨仍有很高機率。

中央氣象局預報員吳依帆表示，今天上午受鋒面影響，北部降雨集中陽明山區及基隆北海岸，隨著鋒面離開，東北風增強，降雨轉往新北山區及宜蘭地區，中南部午後則有短暫陣雨或雷雨機會，桃園及花東也會有局部大雨發生。他說，因台灣南方低壓會帶水氣上來，加上東北風作用下，仍怕有短時強降雨發生，時雨量6、70毫米仍很容易達到。

昨天受到東北風增強影響，加上鋒面接近且對流旺盛，北市午後許多地區時雨量都破百，時雨量前五名分別為台北市信義區138毫米、士林區128.5毫米、中正區109毫米、新北市汐止區107毫米及台北市大安區105毫米。今天清晨受鋒面影響，瑞芳員山子仍有時雨量124毫米紀錄。

吳依帆說，預估東北風影響到今日，明天起因鵝鑾鼻東方低氣壓外圍環流，北部、東半部及南部均有局部大雨或豪雨發生可能，雨勢將持續到周三；明天上半天雨勢主要在北部山區及宜蘭地區，下午花東雨勢逐漸明顯，降雨開始轉移到花東及南部地區。他說，下周降雨主要在東部及南部，台北則轉為非持續性的短暫陣雨及雷雨。

此外，鵝鑾鼻東方低氣壓，今天下午到晚上有機會成為熱帶性低氣壓，未來往西從巴士海峽通過，不排除有成為輕度颱風可能，今明兩天仍需觀察。而日前成形的第22號颱風「山竹」，因距離還遠，路徑有不確定性，可能下周六、日外圍環流才會影響台灣。

(中時 )

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