創客松競賽 物聯網主題奪冠

2018年09月09日 13:27 中時 盧金足

物聯網科技主題最熱門，在第三屆50小時創客松競賽成績大放光芒。（盧金足翻攝）

勞動力發展署中彰投分署主辦第三屆50小時創客松競賽，「Im Maker！我來、我想、我創造」，創客松吸引23組102名來自全國各地的創客朋友報名參加，經過50小時馬拉松式的腦力激盪後，共有12組人馬進入決選PK，最後由「雲端職災急救系統」奪冠，連同「智慧生活天氣傘」、「雲端智慧防淹水系統」等7項具實用性與科技創意的作品獲評審青睞，抱走16萬總獎金。

創客松的競賽主題為「智慧生活」、「智能長照」、及「友善工作環境」，考驗各參賽者如何運用資通訊等科技技術，設計、發想創新及實用的相關輔具，來改善銀髮照護和生活、職場環境的不便之處，提高生活品質。

其中智能長照與友善工作環境均是時下大眾關注的議題，主辦單位勞動力發展署中彰投分署透過創客松競賽，邀請民眾關心我們共同生活圈，民眾在看過參賽創客們對長照與改善工作環境等議題提出之改善方案，紛紛燃起沈睡已久的創意魂，現場展開一陣陣熱烈討論。

參賽選手中曾正義最年長，以70歲的「大齡男子」身份參加這次的創客馬拉松競賽。他表示，第一天報到工作人員還擔心他的身體狀況，但他自認接觸創客運動後就養成平日動腦思考和動手實作的習慣，充實的創客生活讓他生、心理都能保有活力，所以這次能50小時完賽已是對自己的肯定，結識不少年輕創客，老少配的討論組合在現場擦出耀眼火花。

競賽決選由「Ｎo Found404」團隊作品「雲端職災急救系統

」奪得金獎、「4you」團隊作品「智慧生活天氣傘」奪得銀獎、「天祺將軍」作品「雲端智慧防淹水系統」奪銅獎、「金屬狂潮」、「寵物寶貝」、「醫奇享」、「醫療隨身助理」則獲得創客潛力獎。

其中NO found404所推出的「雲端職災急救系統」是將科技與物聯網技術帶入工作環境，減少職業傷害發生，加快災害發生後的處理效率。

發明團隊將手機常利用到的三軸感測器裝配在工作背心上，就能即時監測在工地中是否有墜落或受傷等情況發生，減少事發後到通報間的聯繫時間，提高就醫和受傷後送的效率。

4you的「智慧生活天氣傘」則是將物聯網技術帶入生活，該天氣傘可連接氣象局的天氣預報系統，只要得知未來可能降雨，就會將傘面打開，提醒使用者出門前要帶好雨具，且「

智慧生活天氣傘」還具備語音辨識功能，使用者可以透過對談方式得知近日天氣資訊如紫外線指數，是相當貼心與實用的發明。

天祺將軍的「雲端智慧防淹水系統」發想源於創作團隊有感日前南部地區有大量淹水情況發生，想要幫民眾減少受到水患侵襲的機會，就設計出具備雲端智慧遙控的防水閘門。

該閘門同樣可藉由網路得知豪大雨特報，只要氣象局發出警告、該閘門就會自動啟用，就算使用者身處國外，也不用再擔心家園是否會被大水侵襲。

勞動力發展署中彰投分署分署長陳瑞嘉指出，創客不只是創作作品，更能創造出美好的理想未來，創客松競賽會結束，但推廣創客運動的工作卻不會就此中斷，創客松競賽得獎作品都和物聯科技有關，這樣的創作方向也是未來科技發展的趨勢。

中彰投分署號召對創客和物聯網有濃厚興趣的朋友，歡迎到中彰投分署開設的「創客基地」走一走，相信創客精神能在中部繼續向下延伸紮根，創造未來新經濟。

(中時 )