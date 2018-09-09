MLB》大谷翔平又受傷了! 衝本壘搶分撞傷膝蓋

天使隊大谷翔平滑回本壘撞傷膝蓋。(路透)

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中時電子報
/綜合報導
大谷翔平靠別人攙扶回球員休息區。(美聯社)

天使隊「二刀流」大谷翔平日前傳出右肘可能面臨TJ韌帶重建手術（Tommy John Surgery），帶著肘傷持續以打者身分上場比賽的他9日又在與白襪隊的比賽中撞傷膝蓋。

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大谷6月初就開始受到肘傷影響，日前重再度站上投手丘，表現不若以往，隨後更被診斷出右肘出現新的傷勢，醫療團隊建議他進行TJ韌帶重建手術，不過大谷決定先以打者身分完成這個球季，打擊持續進化的大谷翔平火力沒有因傷退化，日前他擊出本季第19支全壘打，刷新城島健司的日籍新人菜鳥年18轟紀錄。

不過大谷翔平禍不單行，在9日與海盜隊的比賽中，他4打數擊出2安打、貢獻3打點，另外獲得1次保送。9局下他擊出清壘的三壘安打後，趁著投手暴投衝回本壘得分，卻因此與補位的投手相撞，隨後在其他人的攙扶下才回到球員休息區。

賽後大谷翔平表示，膝蓋的狀況還行，明天仍可以出賽。天使球團也因為大谷的膝傷將他列入每日觀察名單。

(中時電子報)

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