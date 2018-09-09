百年柳下食堂正名 10月30日落成百年活動登場

柳下昌子獲邀回到曾祖父當年創辦的柳下食堂，種下柳樹，她又驚又喜說，「沒想到父親童年生長住過的房子竟還保存著，很感動！」（曹婷婷攝）

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柳下昌子（右二）獲邀回到曾祖父當年創辦的柳下食堂，種下柳樹，她又驚又喜說，「沒想到父親童年生長住過的房子竟還保存著，很感動！」（曹婷婷攝）

緊鄰台南公會堂的日式建築「十八卯」，前身為建於1918年的柳下食堂，由日人柳下甚藏創辦，創辦人第4代柳下昌子來台南為「柳下食堂」重新揭碑並種下柳樹，讓一度被誤稱為柳屋的歷史建築，百歲生日前夕終獲正名。

從柳下食堂、柳屋到十八卯，見證這棟建築物的百年歷史。台南市文化局長葉澤山說，日本人在終戰後離開台灣，這棟日式建物一度不見天日，1999年由台南市文化局修復後，曾短暫作為旅遊、文創據點，2012年委外經營，由奉茶業者葉東泰接手經營，幾年來做得有聲有色，也戮力爬梳文史資料，重現柳屋歷史。

42歲柳下昌子獲邀回到曾祖父當年創辦的柳下食堂，看著建築依然保留日式風貌，又驚又喜，「沒想到父親童年生長住過的房子竟還保存著，很感動！」

柳下昌子轉述父親柳下忠夫，在台灣出生、6歲離開台南返日，至今仍記得店前有龍眼樹及柳樹，並還描述食堂鄰家有一茶屋（百年老店文峰茶行），食堂地上3層，地下1層含倉庫，後面則坐擁一大片庭院，正門口為公會堂，門牌為台南州台南市花園町2丁目51番地。原本87歲父親也要親自來台，因年事已高未能成行。

葉東泰是促成柳下食堂後人來台的關鍵，他說，年初跟朋友聊到今年正巧落成100年，席間，有日本友人提及可能認識柳下忠夫，致電聯繫，意外促成這起美事。

葉東泰根據文史工作者蔡顯隆找到日據時期的台灣日日新報報導，1911年2月公會堂洋館落成，1918年和館大廣間及周邊建築在9月9日舉辦上棟式，10月30日落成，因此將活動訂在9、10月，10月30日當天還還原當年柳下食堂很受歡迎的「幕之內便當」，限定推出。

(中時 )

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