為謝長廷抱屈！綠營人士急切割：問題在大阪辦事處處長身上？

所以現在民進黨和駐日代表謝長廷要開始找人背黑鍋，好保住謝長廷的高位和他的薪水嗎？（圖／本報資料照，陳信翰攝）

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中時電子報
/整理報導

颱風、強震連續重創日本，台灣上千旅客受困日本求助無門，還遭駐日代表處冷言相待。針對外界批評，駐日代表謝長廷連日不斷反駁，引起網友怒罵洗板。沒想到，現在不知是否民進黨發現消不了怒火，要開始找人背黑鍋了，替謝長廷承擔責任？因為一位「不具名」的綠營人士居然說問題不在謝長廷身上，是在駐大阪辦事處處長身上。這意謂民進黨開始「刺元刀」了嗎？

對於謝長廷這次在救災的表現，據《聯合報》報導，一位不具名民進黨人士認為這是體制問題，不是謝長廷的問題。因為各辦事處處長是外交任命，是公務員常任文官，考績為外交部所管，不為謝長廷所管，因此只要出事也不會通知駐日代表，所以謝長廷是「背黑鍋」，「承受憤怒的出口」。

這位綠營人士更意有所指表示除非辦事處處長改為政務任用，駐外代表有權力去考核辦事人員的考績，否則誰來都是背黑鍋。更指名大阪辦事處處長問題最大，可是沒人知道是誰？不知這位綠營人士到底是真理解外交事務還是不懂外交事務，因為大阪事務處處長為蘇啟誠，今年7月才從駐那霸辦事處處長調任駐大阪辦事處處長。如果這位綠營人士真嫻熟外交事務，尤其民進黨不是更注重台日關係？何以這位綠營人士會不知？還是這位綠營人士是指大家不知？不知上網查詢不就知道了？所以這位綠營人放風聲是為了要做切割嗎？

不過，民進黨也似乎有意帶這樣風向？民進黨立委蔡適應認為這次淹水是大阪辦事處神經慢半拍，該負責任，而札幌辦事處人員就較認真，但是只要民眾有不滿，相關單位就要檢討。記者想要再致電詢問是否意指蘇啟誠要負起全部責任，而謝長廷不用負責，蔡適應手機並未接通。

對於這位綠營人士的「改為政務任用」一說，前外交部長歐鴻鍊直指這是笑話！根本破壞體制，如果改為政治任命，那要不要乾脆廢掉文官制度好了！網友也留言表示，「真的是沒LP，沒能力去承擔就滾下台..什麼事都推給下屬 是不是男人」、「台胞被困在機場當日，謝長廷全副心思放在批鬥國民黨是因為常任文官唆使他嗎」、「民退黨就是這副德行，千錯萬錯就是別人的錯，那高官，享厚祿是天賜」、「誰來做都一樣，所以無所作為？所以只管領高薪不用負責？這是什麼謬論啊」！

(中時電子報)

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