「雨神同行」淹基隆 林右昌：比照颱風災損補助

基隆市今早遭逢大雨襲擊，新西街一度出現「瀑布」般的「黃河」。（張穎齊翻攝）

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基隆市今早遭逢大雨襲擊，西定路1處民宅積水嚴重。（張穎齊翻攝）
基隆市長林右昌今早前往復興路勘災。（基隆市政府提供）
基隆市長林右昌今早勘災，並指示比照颱風對市民的災損補助且從寬認定。（基隆市政府提供）

基隆市這2天多次瞬間強降雨，造成多起積淹水災情，今（9）日上午雨勢未歇，市長林右昌再度率領相關單位人員復興路、新西街及中山一路等地視察災情，並表示將比照颱風對市民的災損補助且從寬認定，協助市民進行災後重建。

林右昌表示，由於8日晚間7時至8時本市降雨量達93.5 mm，遠超過每小時50 mm的淹水警戒值，9日上午7時至8時的時雨量也達到75 mm，都已達到1級警戒的標準，時雨量太大宣洩不及，因此發生了積淹水的災情。

林右昌說，去年6月2日豪雨過後，市府全面針對易淹水地區補助裝設防水閘門，包括復興路212巷一帶及大武崙地區的住戶，市府8日開始就通知住戶及商家裝上防水閘門，只要有依通知裝妥防水閘門的商家或住戶，都發揮了防洪效果，讓可能發生的災情降低，他也再次提醒，強降雨隨時可能發生，不要因為雨勢暫歇就把防水閘門拆掉。

另外，市府這2天比照颱風來襲成立應變中心，8日晚間起應變中心2級開設，林右昌除到防災中心視察外，也前往積淹水的信五路關心受災戶，而今天一早市長赴災防中心聽取簡報後，又隨即前往復興路、新西街及中山一路，了解積淹水的狀況。

林右昌也指示，對於這次水災的災損，比照「基隆市災害救助金核發辦法」，且對災損從寬認定，要求各區公所務必主動關懷受災戶，希望能早日協助市民完成災後復建。

根據氣象局預報，9日基隆地區仍屬超大豪雨警戒區，下午還有即時強降雨的可能，呼籲市民朋友仍應加強防災，並注意人身安全。

(中時 )

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