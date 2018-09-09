台中》東興市場掃街 盧秀燕：兩串蕉取代請客

2018年09月09日 14:01 中時 馮惠宜

東興市場主委也獻上大蒜鳳梨、蘿蔔、肉包、粽子等象徵高票當選的禮物，預祝盧秀燕可以高票當選。（馮惠宜攝）

市場裏攤商特別送上自家賣的一串肉粽，預祝盧秀燕高票當選。（馮惠宜攝）

盧秀燕與競選團隊逐攤握手拜票，尋求支持。（馮惠宜攝）

選戰倒數76天，國民黨台中市長參選人盧秀燕趁著假日到北區東興市場進行掃街拜票，她強調，自己是兩串香蕉直接用拜託、請託的方式尋求支持，不會變相送禮、請客。對此，台中市政府新聞局長卓冠廷表示，對於盧秀燕及其團隊近日的抹黑，林市長已經提起告訴，希望這場選舉能多一些正面有建設性的政見，打一場有水準的選戰。

盧秀燕9日上午在競選總部主委江啟臣、在台中市北區議員陳政顯、前議員陳有江陪同下到東興市場拜票，一行人先到市場的信仰中心福興宮祈福，隨後即逐攤和民眾、攤商握手尋求支持，也有攤興奉上肉粽，預祝她高票當選。

盧秀燕說，選戰倒數計時，近日持續早市、黃昏市場以及夜市等三市行程，因為市場是了解經濟最重要的地方，也是觀察人民生活最重要的地方，尤其東興市場是台中市最大的批發市場之一，她希望直接向人民請託，也呼籲對手林佳龍陣營應走入基層，直接向選民報告訴求、政見與對台中市的願景。

盧秀燕還說，自己是兩串香蕉直接用拜託、懇託的方式尋求支持，不會變相送禮、請客，她強調現任的市長只要做得好，不用送禮，也不用請客，政治人物要能接地氣，直接跟人民接觸、傾聽人民的聲音，尋求人民的支持。

江啟臣指出，市場是市民生活的櫥窗，到市場可以聽到很多市井小民的聲音，勤跑市場拜票也代表國民黨的團隊是要拼經濟、讓市民有好生活的團隊，他強調，傾聽人民的聲音是盧秀燕在此次選戰當中，最核心的要務，唯有聽到基層最直接的聲音，未來入主市政之後才能很快、直接的解決市民所要解決的問題。

(中時 )