「贖罪救援」1500位國人返台 謝長廷吐心聲：身心俱疲

駐日代表謝長廷。(中時資料照片)

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中時電子報
/綜合報導

順利送回1500滯留北海道的國人，駐日代表謝長廷今將打道回府東京，以便明日上班。經過連日與駐處同仁克難工作，他臉書發文透露自己身心俱疲。他感謝同仁辛勞，並說札幌辦事處成立臨時服務中心，提供茶水泡麵及睡鋪的服務，被當地記者讚稱是世界僅見。

儘管被譏赴北海道救援是贖罪行程，謝長廷在札幌協助國人返台事宜，的確發揮了功能。他在臉書上說，今天下午1點長榮航空的飛機如果也是正常，將先返回東京，以便明天星期一上班，留下兩位同仁再觀察下午3點、4點、7點華航和長榮航空的狀況，決定是否結束對札幌分處的支援行動。

謝長廷表示，感謝航空業、旅遊業者的幫忙，讓滯留國人平安返國。札幌分處的正副處長和三位雇員的辛勞，外界難以想像，他們要拿著手機以免漏接緊急電話發生人命，同時要協助訂飯店、找機位、租車等服務，同時又設置了緊急服務中心在一樓，十分辛苦。

謝長廷透露，自己夜裡跟大家一起睡在大門旁，停電時間必須爬樓梯緊急處理，可說身心俱疲。

謝長廷表示，有些誤會讓同仁挫折，他要特別澄清，札幌辦事處積極任事，在地震當天就開設緊急服務中心，不是他來支援才開設，他還指出，代表處提供茶水泡麵及睡鋪，有當地記者說，全世界駐札榥領事舘只有我們有這種服務。

對於外界對駐日代表處的諸多批評，他說，明天早晨代表處將召開會議，就各界的建議、㧗判，以及這次處理的經驗，加以整理報告，做為未來改進參考，同時救災期間外界有些質疑，也會盡力說明。

(中時電子報)

文章來源：謝長廷臉書

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