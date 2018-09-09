影》時機敏感! 建國70周年 金正恩沒曬洲際飛彈

北韓慶建國70周年，舉行大規模閱兵儀式，不過外界矚目的洲際彈道飛彈並未現蹤。（美聯社）

友善列印
中時電子報
北韓慶建國70周年，舉行大規模閱兵典禮。

北韓歡慶建國70周年！各界關注在這敏感時刻，北韓官方是否在閱兵大典上展示洲際彈道飛彈，根據美聯社最新報導，北韓並未展示洲際彈道飛彈，反而將重點放在未來經濟發展。

北韓9日盛大慶祝建國70周年，規模超過10萬人的大會操表演，暌違五年後終於再度登場，不過各界始終最為關注北韓的無核化進程，特別是今年6月美國總統川普與北韓領導人金正恩在新加坡簽署一份「朝鮮半島無核化」聲明後，雙方關係便時熱時冷，外界更質疑這份聲明並未明訂去核的時間表或任何細節。

北韓領導人金正恩出席建國70周年慶典及閱兵儀式。（美聯社）

北韓慶建國70周年，舉行大規模閱兵儀式。（美聯社）

觀察家先前多認為，北韓是不是真心誠意要實行朝鮮半島去核化、甚至中止飛彈計畫，從這次國慶日閱兵大典上就可嗅出端倪，關鍵在於慶典上展示了哪一種飛彈。

英國廣播公司（BBC）此前報導，根據《北韓新聞》（NK News）記者表示，「最重要的關鍵在於閱兵式上是不是有看到洲際彈道飛彈，以及有多少枚被展示出來。」

不過依據外媒最新報導，閱兵儀式已在北韓當地時間上午11時30分左右結束，法新社指出，典禮上並未看到洲際彈道飛彈，反而僅看到短程飛彈。

(中時電子報)

文章來源：North Korea to stage military parade and mass games

文章來源：N. Korea did not showcase ICBMs during military parade: report

鄭義溶訪陸會楊潔篪 介紹訪朝成…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。