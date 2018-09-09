影》時機敏感! 建國70周年 金正恩沒曬洲際飛彈

2018年09月09日 14:24 中時電子報 吳映璠

北韓慶建國70周年，舉行大規模閱兵典禮。

北韓歡慶建國70周年！各界關注在這敏感時刻，北韓官方是否在閱兵大典上展示洲際彈道飛彈，根據美聯社最新報導，北韓並未展示洲際彈道飛彈，反而將重點放在未來經濟發展。

北韓9日盛大慶祝建國70周年，規模超過10萬人的大會操表演，暌違五年後終於再度登場，不過各界始終最為關注北韓的無核化進程，特別是今年6月美國總統川普與北韓領導人金正恩在新加坡簽署一份「朝鮮半島無核化」聲明後，雙方關係便時熱時冷，外界更質疑這份聲明並未明訂去核的時間表或任何細節。

北韓領導人金正恩出席建國70周年慶典及閱兵儀式。（美聯社）

北韓慶建國70周年，舉行大規模閱兵儀式。（美聯社）

觀察家先前多認為，北韓是不是真心誠意要實行朝鮮半島去核化、甚至中止飛彈計畫，從這次國慶日閱兵大典上就可嗅出端倪，關鍵在於慶典上展示了哪一種飛彈。

英國廣播公司（BBC）此前報導，根據《北韓新聞》（NK News）記者表示，「最重要的關鍵在於閱兵式上是不是有看到洲際彈道飛彈，以及有多少枚被展示出來。」

不過依據外媒最新報導，閱兵儀式已在北韓當地時間上午11時30分左右結束，法新社指出，典禮上並未看到洲際彈道飛彈，反而僅看到短程飛彈。

(中時電子報)