給兔子吃新鮮的 青農種草種出百萬年薪

2018年09月09日 14:09 中時 游昇俯

曾世佑的牧草採用溫室烘乾，溫室隔絕光線，僅利用日曬加熱。（曾世佑提供）

曾世佑的「快樂吃草草」是今年農業創新育成中心的畢業廠商代表。（游昇俯攝）

快40歲才選擇務農，青農曾世佑受農委會畜產試驗所恆春分所技術移轉，挑戰國內罕見的寵物牧草種植，在恆春原本種植瓊麻的3公頃荒地上，靠給兔子吃的寵物牧草，種出百萬年收入。

兔子在國內是僅次於貓、狗的第三大伴侶動物，但目前九成以上的寵物兔都是吃國外進口的草料，國內寵物牧草只有畜產試驗所恆春分所在生產販售，曾世佑經營的「快樂吃草草」是國內第一間民營寵物牧草公司，致力開拓寵物草料市場新藍海。

今年40歲的曾世佑，原本和太太在台北從事出版業，三年前才決定返回屏東務農，以此安生立命。沒有田地、沒有農業背景，曾世佑104年有幸獲得恆春分所牧草乾燥技術授權，並於105年進駐畜產試驗所育成中心，去年順利成立公司，正式將牧草產品商品化。

曾世佑的田裡栽種紫花苜蓿、甜燕麥、黑燕麥三種寵物牧草，他堅持友善環境栽種，不用農藥，並運用禾豆混植生產模式，在一塊田裡同時種下三種牧草，即可依禾本科、豆科植物不同的生長周期，分批採收。

國外牧草收成，收割後，習慣直接放置田裡曝曬乾燥，但日光曝曬，牧草往往會變黃衰敗，營養成份也因此遭到破壞；曾世佑的牧草採用溫室烘乾，收割後直接送進貨櫃型溫室，能有效保留牧草的營養，品質也比較新鮮。

曾世佑表示，因溫室隔絕光線，僅利用日曬加熱，溫度約60度，輔以電扇送風，約3天完成乾燥，牧草顏色還是青綠的；他說，溫室烘乾除了能保留牧草的養分，香氣、口感也都更勝國外草料一籌。

目前，「快樂吃草草」一年可收成10噸牧草，年營業額高達240萬元，曾世佑說，扣除約占四成以上的成本，年薪百萬沒問題。

(中時 )