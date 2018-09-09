給兔子吃新鮮的 青農種草種出百萬年薪

國內寵物兔九成以上都是吃國外進口草料。（曾世佑提供）

友善列印
中時
游昇俯
曾世佑的牧草採用溫室烘乾，溫室隔絕光線，僅利用日曬加熱。（曾世佑提供）
曾世佑的「快樂吃草草」是今年農業創新育成中心的畢業廠商代表。（游昇俯攝）

快40歲才選擇務農，青農曾世佑受農委會畜產試驗所恆春分所技術移轉，挑戰國內罕見的寵物牧草種植，在恆春原本種植瓊麻的3公頃荒地上，靠給兔子吃的寵物牧草，種出百萬年收入。

兔子在國內是僅次於貓、狗的第三大伴侶動物，但目前九成以上的寵物兔都是吃國外進口的草料，國內寵物牧草只有畜產試驗所恆春分所在生產販售，曾世佑經營的「快樂吃草草」是國內第一間民營寵物牧草公司，致力開拓寵物草料市場新藍海。

今年40歲的曾世佑，原本和太太在台北從事出版業，三年前才決定返回屏東務農，以此安生立命。沒有田地、沒有農業背景，曾世佑104年有幸獲得恆春分所牧草乾燥技術授權，並於105年進駐畜產試驗所育成中心，去年順利成立公司，正式將牧草產品商品化。

曾世佑的田裡栽種紫花苜蓿、甜燕麥、黑燕麥三種寵物牧草，他堅持友善環境栽種，不用農藥，並運用禾豆混植生產模式，在一塊田裡同時種下三種牧草，即可依禾本科、豆科植物不同的生長周期，分批採收。

國外牧草收成，收割後，習慣直接放置田裡曝曬乾燥，但日光曝曬，牧草往往會變黃衰敗，營養成份也因此遭到破壞；曾世佑的牧草採用溫室烘乾，收割後直接送進貨櫃型溫室，能有效保留牧草的營養，品質也比較新鮮。

曾世佑表示，因溫室隔絕光線，僅利用日曬加熱，溫度約60度，輔以電扇送風，約3天完成乾燥，牧草顏色還是青綠的；他說，溫室烘乾除了能保留牧草的養分，香氣、口感也都更勝國外草料一籌。

目前，「快樂吃草草」一年可收成10噸牧草，年營業額高達240萬元，曾世佑說，扣除約占四成以上的成本，年薪百萬沒問題。

(中時 )

百年柳下食堂正名 10月30日落成… 異業結合！建商推「客製化」設計…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。