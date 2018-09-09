異業結合！建商推「客製化」設計獲市場青睞

2018年09月09日 14:27 中時 盧金足

「久樘瑞璽」提供量身訂作的空間格局，贏得客戶的心。（盧金足翻攝）

建商銷售戰線拉長，從預售到成屋都必須以消費者導向思考！久樘「瑞璽」以定製化空間格局衝出銷售好成績；總太地產攜手歐雅系統家具，進駐接待中心為客戶量身訂做，貼心的「客製化」服務為成交關鍵加分。

一般成屋建案的隔間大都固定，要更動房間位置、數量需打除重建，購買毛胚屋還要花費設計期與施工期。

久樘「瑞璽」推出定製化空間格局服務，衛浴除外的空間皆可彈性配置，並且配有進口廚具、地板、天花、牆面等標準配備，不受限於成屋只有固定隔局的模式。

久樘「瑞璽」住戶設計的格局超過三種型式，其中有一戶將室內三分之一的面積規畫成觀景交誼客廳；還有一戶的主臥、客廳、餐廳都能面向公園綠景；也有住戶僅設計兩間臥房，將空間留作健身房使用，有些以房間數調節二代居或三代居的生活空間。

久樘開發表示，市場上豪宅建案大多以毛胚屋銷售，就算是附標配、或是精裝修的成屋，也都是每戶制式化，隔間、配備皆相同就像穿制服。

久樘開發考慮到住戶的家庭組成、生活模式都不同，理想的住家應該要依照居住者的動線來配置，而不是要求居住者遷就。

總太集團年度超級大案「總太2020」攜手歐雅系統傢具，進駐接待中心為客戶量身打造全方位的客製化服務，且針對住戶給予優惠方案，從居家收納空間、管線規畫、建材挑選等一手包辦。

此外，根據尺寸及設計難易程度列表收費，價格透明公開，異業結合行銷手法成功創造話題，買氣大增。

「總太2020」公共設施多達43項，讓住戶於社區內即可滿足日常生活所需，社區未來將引進大型量販店、餐廳、診所等

，且交屋後一年免費代管服務，吸引首購自住客群。

(中時 )