血洗敘利亞！醫療不足＋缺電致人道災難無法收拾

2018年09月09日 14:26 中時電子報 何宜玲

Assad-Russia bomb a hospital in al-Haas village, Idlib today.



Assad-Russia have now bombed more than 700 hospitals & medical clinics since the conflict began.



Targeting hospitals has always been the regime's MO for launching a new offensive against a civilian population. pic.twitter.com/6dvAWKmbWe — CJ Werleman (@cjwerleman) September 8, 2018

敘利亞伊德利布省(Idlib)最後血戰眼看已經在所難免，外界一直擔心恐怕爆發人道主義的災難，除了因為伊德利布實在沒有足夠醫療設施以外，要當地平民在戰爭中去找更遠的醫生治療更是相當危險的事。

再加上，敘利亞政府並沒有向伊德利布省供應電力，大批平民都是靠著發電機維生。但是要在戰爭中安裝發動機根本很困難。並且還要維持數量眾多的人們，都擁有可靠電力實在不太可能。

根據美國網路媒體《Vox》報導，俄羅斯總統普丁(Valdimir Putin)和伊朗總統羅哈尼(Rouhani)，以及土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdoğan)7日召開德黑蘭峰會，針對伊德利布省戰爭做出決議。其中，埃爾多安因為擔心大批難民直接湧入土耳其邊境，因此希望力阻一切戰爭發生。

土耳其希望藉由各方簽署和平協議，避免爆發血戰。然而，普丁卻主張敘利亞政府有權控制整個國家領土，聲稱解放伊德利布可以恢復敘利亞的穩定，因此勢必要打擊恐怖主義。而羅哈尼也贊成他的說法。

眼看最後一戰在所難免，但是伊德利布卻沒有足夠的醫療措施，相當令人憂心。由於居住在當地的大部分都是平民。外界一直擔心當多國聯軍進攻時，可能會爆發一場難以收拾的人道災難。

紅十字國際委員會(ICRC)發言人Iolanda Jaquemet表示，伊德利布有28個醫療所，但其中8個完全停止服務。也就是說，屆時在戰爭中受傷的人將被迫前往更遠的醫療所，才能找到醫生，得到妥善照顧。但在戰火猛烈時，這是相當危險的行徑。

更糟糕的是，伊德利布人可能無法離開當地，因為土耳其已將與敘利亞北部接壤的邊境關閉，防止大批難民湧入。阿塞德政權又控制著東部、南部和西部地區。僅存唯一的希望就是俄羅斯、土耳其和伊朗能夠達成協議，在戰爭時為當地人開闢一條安全道路，幫助他們遠離戰火。

(中時電子報)