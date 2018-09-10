陳又新選戰主打「奶爸律師看港湖」

2018年09月10日 07:08 中時 張立勳

社民黨北市內湖、南港區議員參選人陳又新競選總部9日成立，除了該黨召集人范雲、其他同黨參選人及上百位支持者到場外，還有不少港湖里長出席力挺，可見陳又新的基層實力十分雄厚，更打破社民黨過往給人不接地氣的印象。

不同於其他參選人找市長參選人站台，陳又新表示，議員的天職就是監督市政、監督市長，如果選前四處抱大腿，未來如何客觀監督？ 陳又新更預告下周開始，每周將針對一個主題，比較3位台北市長參選人的政見，並開直播向選民報告，展現市議員監督的決心和態度。

陳又新靠著每天掃市場、站路口和1年多來多達208場的法律服務活動，服務超過800名在地居民。縱使沒有市長參選人出席，總部成立造勢仍有不少里長力挺，如此強悍的地方實力，甚至有現任議員私下透露，港湖從來不曾出現一個政治素人能得到這麼多里長公開支持的情況。

除了勤跑基層，陳又新也寫了數十篇政策投書、評論，對於台北市的托育環境、港湖交通和勞權等議題有獨到的見解和耕耘。

陳又新說，此次選戰主軸在於「一個奶爸律師如何看待台北，如何看待港湖。」他指出，作為一個父親，北市托育環境的不友善讓他感觸很深，現有的托育政策以金錢補貼無法解決問題，應該鼓勵企業托育，讓政府和企業一起努力改善托育環境外，也能照顧員工。

針對港湖交通問題，陳又新提出「雙層橋」政見，增加港湖對外道路面積；另外提出就業青年在地租住公宅、在地租屋補貼等方式，減少進出港湖的車流，也促進地方繁榮。

陳又新疾呼，新人預算不多，沒辦法到處掛看板、請工讀生灑文宣，但是競選團隊一步一腳印，認真拜訪選民，過程中常有選民點出港湖的問題，回來團隊就仔細研究並將解決辦法寫入政見。

住在港湖30幾年，再加上10年的律師經驗，陳又新說，他知道民眾在意什麼、港湖需要什麼，港湖需要一個在地生活、在地經驗的人「為港湖做事，也為港湖發聲。」

(中時 )