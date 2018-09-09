東寧宮贈小型消防車 提升竹市救災硬體裝備

2018年09月09日 14:24 中時 陳育賢

為實現地藏菩薩慈悲救渡眾生精神，新竹市東寧宮委員會9日特別捐贈新竹市消防局中山分隊1輛小型消防車。（陳育賢攝）

為實現地藏菩薩慈悲救渡眾生精神，新竹市東寧宮委員會9日特別捐贈新竹市消防局中山分隊1輛小型消防車，由市長林智堅代表接受，東寧宮自2000年以來，已陸續捐贈各式救護車、消防車、2800顆住警器、及各式消防設備，對於竹市提升不遺餘力。

林智堅表示，東寧宮作為大新竹地區的重要信仰中心，在主委莊燦耀的帶領之下，長期以來支持各項市政建設工作，自2000年以來，更陸續捐贈救護車、消防車、住警器及各式消防設備，今天適逢地藏王普薩聖誕日，再捐贈小型消防車1輛，他要代表市民感謝東寧宮。

而贈車儀式是由東寧宮主委莊燦耀代表捐贈，林智堅代表接受，包括身兼義消總隊長的議員鄭宏輝以及議員陳啟源、黃美慧，東寧宮副主委吳榮聲、陳賜川、東寧宮總幹事林清輝與多位委員、里長都到場觀禮。

莊燦耀指出，適逢地藏王普薩聖誕，法會連續舉辦7天祈求新竹市民平平安安，這次也希望藉由這個機會，捐贈價值400萬的小型消防車，協助提升救災能量。

消防局長李世恭表示，消防局一直致力於各式災害搶救及預防等工作整備，自2016年開始推廣「4年6萬顆」住警器安裝，自專案執行迄今共有4件火災是因住警器發出警報，共9名人員成功應變逃生，有效減少財物損失及人命傷亡。

消防局將捐贈器材及消防車妥善的使用，幫助更多市民降低災害發生後的損失，同時也十分的感謝新竹東寧宮委員們對於消防局平時工作付出的努力給予支持與肯定，默默地在背後為這幸福城市造就更多的幸福。

李世恭說，消防局同時也感謝過去許多捐贈者，願意捐獻各種新式車輛裝備器材，幫助消防局充實救災救護工作能量，而東寧宮的善行義舉，更期盼能發揮拋磚引玉的功效，希望社會各界共襄盛舉，共同為打造幸福平安城市而努力。

(中時 )