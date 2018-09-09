暴雨炸北台！謝寒冰揭台北市淹水真相 網：怎洩露祕密

台北市8日午後暴雨如注，西門町一帶發生從地下噴出水柱沖破人孔蓋意外。（圖/中央社記者吳翊寧攝）

友善列印
中時電子報

昨大雷雨，台北市多處淹水，名嘴謝寒冰表示，台北淹大水，市政府說是因為時雨量破百導致，但實際上，整個台北市時雨量破百的只有士林溪山觀測站、松山挹翠觀測站，其他都遠低於100mm；昨人口蓋被雨水衝破的西門町，其實最大雨量僅47mm，均比不上柯p及蔡英文政府的標準，接下來要看這幾天下雨後，台北市準備出現幾個天坑了。網友說，「怎麼把祕密洩露呢？」。

名嘴謝寒冰在臉書上表示，台北淹大水，市政府說是因為時雨量破百導致，但實際上，整個台北市雨量破百的只有士林溪山觀測站在下午4：00～5：00時雨量128.5mm，以及松山挹翠觀測站在下午5：00～6：00的130.5mm。其他都遠低於100mm。

隨便舉一個例子，西門町人孔蓋因為大水壓力被衝破，可是它的最大雨量，其實是下午6：00～7：00間的47mm而已。就算以柯P自己的78mm標準，這裡都完全不及格。

不過台北市確實水退得比高雄台南快得多，而且按照蔡英文政府的標準，台北市好像沒什麼地方淹到50cm以上，所以都不算淹水，只能說積水喔，接下來，就看這幾天雨下完後，台北準備出現幾個天坑了。

台北淹水原因是水溝未清？李富城怒轟柯p
威脅最強！山竹颱風最快下午增強為中颱

他並說，新北市昨天除了汐止社后時雨量107mm以及汐止五指山時雨量106mm外，也通通沒超過100mm。網友留言說，「怎麼把祕密洩露呢？」、「 柯粉會說好龍斌時做的」。

(中時電子報)

文章來源：名嘴謝寒冰臉書

異業結合！建商推「客製化」設計… 台中防疫困難蚊子殺不完 新增登…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。