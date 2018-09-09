暴雨炸北台！謝寒冰揭台北市淹水真相 網：怎洩露祕密

2018年09月09日 14:22 中時電子報 戴安瑋

昨大雷雨，台北市多處淹水，名嘴謝寒冰表示，台北淹大水，市政府說是因為時雨量破百導致，但實際上，整個台北市時雨量破百的只有士林溪山觀測站、松山挹翠觀測站，其他都遠低於100mm；昨人口蓋被雨水衝破的西門町，其實最大雨量僅47mm，均比不上柯p及蔡英文政府的標準，接下來要看這幾天下雨後，台北市準備出現幾個天坑了。網友說，「怎麼把祕密洩露呢？」。

名嘴謝寒冰在臉書上表示，台北淹大水，市政府說是因為時雨量破百導致，但實際上，整個台北市雨量破百的只有士林溪山觀測站在下午4：00～5：00時雨量128.5mm，以及松山挹翠觀測站在下午5：00～6：00的130.5mm。其他都遠低於100mm。

隨便舉一個例子，西門町人孔蓋因為大水壓力被衝破，可是它的最大雨量，其實是下午6：00～7：00間的47mm而已。就算以柯P自己的78mm標準，這裡都完全不及格。

不過台北市確實水退得比高雄台南快得多，而且按照蔡英文政府的標準，台北市好像沒什麼地方淹到50cm以上，所以都不算淹水，只能說積水喔，接下來，就看這幾天雨下完後，台北準備出現幾個天坑了。

他並說，新北市昨天除了汐止社后時雨量107mm以及汐止五指山時雨量106mm外，也通通沒超過100mm。網友留言說，「怎麼把祕密洩露呢？」、「 柯粉會說好龍斌時做的」。

(中時電子報)