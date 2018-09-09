台中防疫困難蚊子殺不完 新增登革熱台中最多

2018年09月09日 14:30 中時 陳志祥

國內中部地區登革熱疫情急起直追，案例已經超過新北市，幾乎天天爆出感染個案，今（ 9）日下午疾管署公布新增10例本土登革熱病例，其中台中市6例、彰化縣3例與高雄市1例，衛福部疾管署搬出「登革熱防治相關罰」，敬告民眾拒絕、妨礙相關調查、處置，最高可罰30萬元。

新增個案為7男3女，年齡介於10多歲至70多歲，發病日介於8月31日至9月7日，目前6人住院中、4人在家休養。現今台中市累積56例、新北市31例、高雄市6例、彰化縣4例、臺北市與嘉義縣各2例、桃園市1例，幸無相關死亡病例。

台中市新增個案分別為南區2例，霧峰區、太平區、北區與大里區各1例，病例仍然集中在「特定熱區」。為了除盡熱區疫情，台中市政府已緊急規畫個案主要活動地的相關防治工作。

彰化縣3名個案都是員林市某國中學生，8月31日至9月2日陸續出現症狀，研判感染源為學校，該起校園群聚共4人確診。高雄市個案居住鳳山區，他是日前公布該市第4例及第5例在旗津區中洲里工作地接觸者，研判為工作地感染，該群聚共3人確診。

疾管署提醒，民眾應配合各項防治措施，勿拒絕、規避或妨礙主管機關相關調查及處置，最高可罰30萬元，另外，全民應該落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視家戶積水容器，將積水倒掉，不要的容器予以清除。

(中時 )