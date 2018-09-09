台南》泛藍勢力加速整合 高思博喊翻轉台南

2018年09月09日 14:42 中時 曹婷婷

台南市長選戰升溫，隨著前台南市警察局長陳子敬宣布退選效應發酵，泛藍勢力加速整合，國民黨台南市長候選人高思博9日出席玉井區無黨籍市議員候選人周弈齊競選總部成立時表示，將持續結合所有在野反對民進黨的力量，11月24日投票當天，讓市府、議會一起翻轉，讓台南重新成為一個不淹水的幸福城巿。

周奕齊母親周陳秀霞是親民黨不分區立委，這是繼前左鎮鄉長吳茂周歸隊，上星期一路陪著高思博在左鎮行腳活動後，高思博再一次成功爭取玉井周家支持與合作，親民黨主席宋楚瑜今天也南下助選。

高思博也到台下跟2000多位玉井鄉親一個一個握手，傳遞年底共同新台南起義概念，爭取每一張渴望生活變更好的選票。他懇託，最新民調與黃偉哲只有1.3%差距，希望大家集中選票投高思博，換黨換人做。

高思博也特別推崇宋楚瑜省府團隊努力，他說，大雨過後馬上找來省府團隊中的治水專家李鴻源，為台南水患把脈，台南治水花了200多億，水患改善不了，可見不是錢的問題，而是地方政治的問題。

高思博重申，台南目前有3缺，六都中唯獨台南老人沒有健保優惠；小孩缺乏公共幼托；年輕人缺頭路，需要北漂到北部去謀出路，巿府卻苛稅猛於虎，明年房屋稅還要再漲81%，民眾只有用選票，才能翻轉、改變。他當選之後，將馬上凍漲並且退還多徵的房屋稅，還鄉親一條平安的回家路，打造台南成為一個不淹水的城巿。

(中時 )