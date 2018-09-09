台北》台北市大雨淹水 丁守中三問柯文哲

2018年09月09日 15:02 中時 周毓翔

大雨昨晚強灌北北基，造成多處淹水，國民黨台北市長參選人丁守中今天在臉書三問台北市長柯文哲，中央政府投資千億執行三期大台北防洪計畫，此次降雨考驗都市防洪排水，這次反而是基隆路變成「路上基隆河」，對此柯市府應虛心檢討，是否在台北市雨水下水道系統維護管理出現問題？

丁守中質疑，為什麼台北市105年調查設計之雨水下水道拖延至107年才發包施工？經費是否被挪為他用？柯文哲應說明於104年上任迄今對於雨水下水道系統維護管理工作是否因市民看不到而怠忽?為何一個雨水下水道案件可以拖延近4年還未完工?是否柯市府為了省錢，卻不做該做的事？

丁守中也指出台北市雨水下水道從民國60年六月規劃完成，已進入雨水下水道結構系統衰退期，應該進行整體健康檢查並系統大修，柯文哲沒有扎根於防洪排水基本功，卻道聽途說推動海綿城市只做表面功夫，殊不知城市防洪排水與抽水站才是防洪主力，何況台北還是三面環河四周靠堤防防洪的盆地地形。地下雨水下水道主動脈堵塞，人孔蓋爆裂水柱衝天到處可見，柯市府應說明水利處預算分配比例及金額?

丁守中也懷疑，台北市雨水下水道鋼筋保護層厚度不足，特別是臨水面至少要7.5cm，以往設計只有5cm。CNS中華民國國家標準及行政院公共工程委員會施工綱要規範2016年08月28日，第V4.0完整版頒定迄今，請問柯市府團隊有否針對防洪抗震配合台北市雨水下水道進行整體健康檢查修補？

丁守中表示，公路橋樑每年除了例行巡視外，每隔5年都要進行大體檢。顯然，柯市府做的明顯不夠，否則為什麼會發生類似107年鄭州路雨水下水道陷落情況？柯市府如不做好這些雨水下水道維護基本功，未來台北市難保不會發生類似高雄5000個因地下涵管線破洞並造成卡車陷落情形？這些柯市府都該說明。

(中時 )