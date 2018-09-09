台中花博后里「花馬道」試燈 全長1.2公里延伸后豐鐵馬道

台中市政府規畫全長1.2公里的「后里花馬道」，作為花博期間人行景觀動線！（陳世宗翻攝）

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建設局設計花花步道、東西向跨鐵路空中步道及花苞造型電梯，全線以採花意象規劃。（陳世宗翻攝）

台中市政府規畫全長1.2公里的「后里花馬道」，作為花博期間人行景觀動線；其中包括約330公尺長花花步道，以及新闢約575公尺長的跨鐵路空中步道，串聯后里車站、森林園區與馬場園區，工程已於8月底完工，目前辦理夜間燈光測試作業。於花博期間將讓遊客感受夜間光廊與園區相呼應的美感，未來也可作為后豐鐵馬道的延伸段。

花博后里園區包括森林及馬場園區，市府建設局新建「花馬道」，串連兩展區及接駁站人行動線，工程北起后里車站，南至后里跑馬場前高架鐵路橋下，全長1.2公里，設計花花步道、東西向跨鐵路空中步道及花苞造型電梯，全線以採花意象規劃，顏色以百合白為主軸進行搭配，除白天將橋梁隱身於天際線中，更襯托沿線多彩繽紛草花，夜間則形塑光環境，增添整體美感。

建設局長黃玉霖表示，為打造花馬道光環境，市府邀請國際燈光大師周鍊，參與協助指導燈光設計，全區護欄步道燈光色溫採3000K配置；藉由溫暖光色包圍整個環境；植栽投射色溫採4000K配置，讓夜晚景色更跳脫，透過不同燈具及光影變化，引領遊客體驗溫柔優雅的微光。

建設局表示，花馬道結合土木、建築、景觀及機電工程，規劃設計保留原始環境生態，在施工上克服地形條件、工項介面繁雜等困難，並進一步通盤考量無障礙通行、節能減碳，兼顧景觀美學，除了讓遊客感受最美的花博園區，也將爭取107年度工程界奧斯卡獎-行政院公共工程委員會金質獎，爭取工程界最高榮譽。

(中時 )

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