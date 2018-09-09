鹿港天后宮協助弱勢 捐贈萬份普渡物資

2018年09月09日 15:26 中時 吳敏菁

鹿港天后宮，9日舉辦普渡物資捐贈儀式。（吳敏菁攝）

鹿港天后宮，9日舉辦普渡物資捐贈儀式，天后宮主委張偉東代表捐贈上萬份物資給老五老基金會，協助發放弱勢。（吳敏菁攝）

鹿港天后宮長期致力社會公益，9日舉辦普渡物資捐贈儀式，天后宮主委張偉東代表將中元普渡祈安法會信徒敬奉的供品，包括油、米、糖、麵條等上萬份物資捐贈給老五老基金協會，協助發放弱勢群眾，發揮媽祖慈悲濟世的精神。

張偉東表示，一年一度中元普度祈安法會圓滿順利，雖然物價上揚，信眾愛心卻不減，感謝所有熱心、善心信眾共襄盛舉，盼能將媽祖的慈悲心散佈至各界，把愛與溫暖傳遞到社會上的各個角落，也將媽祖福澤綿延、幸福永傳，更讓普度活動更具實質意義。

農曆七月最重要的節日莫過於7月15日的中元普渡，據「鹿港傳奇」記載，鹿港普渡歌中所云：「十五舊宮欲大普，八郊當然要來舖；大雞大鴨勿免講，法師坐座水陸普」。天后宮仍遵循古禮，在七月十五日舉辦普度法會，夜間則在廟埕搭棚請道士登座化食，將一化十，十化百，百化千....招來好兄弟飽享盛宴，場面相當盛大。

鹿港天后宮年年都榮獲內政部表揚「績優宗教團體」，也是地區信仰中心，以取之社會、回饋社會的理念，熱衷社會公益，以實質行動回饋地方、關懷社會，期待藉此拋磚引玉，喚起社會的關注，並結合眾人力量，達到共同扶助弱勢族群的效果，將愛串連，讓愛延續。

(中時 )