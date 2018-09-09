漲勢未歇!汽、柴油各漲0.1元、0.2元 近39個月新高

2018年09月09日 15:31 工商 彭暄貽

受到美國從嚴禁運伊朗石油引燃市場供應缺口之預期心理，加上北半球夏天用油旺季延續影響，國際原油持續走強；中油、台塑化宣布，國內各式汽油每公升調漲0.1元，柴油每公升漲價0.2元。

影響所及，國內油價此波連3周調升，合計汽油每公升漲價0.8元、柴油上漲0.9元；95無鉛汽油價格已為近3年9個月高點。

調整後，中油油10日凌晨零時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升29.3元、95無鉛汽油每公升30.8元、98無鉛汽油每公升32.8元、超級柴油每公升27.5元。至於台塑化10日凌晨1點起，零售參考為92無鉛29.3元、95無鉛30.7元、98無鉛32.8元、超級柴油27.2元。

中油表示，依浮動油價機制計算，本周95無鉛汽油應調零售價為31.1元，超過30元，惟依據經濟部5月11日公布之油價平穩機制，由中油吸收1/4調幅，汽、柴油每公升各吸收0.3元，各式無鉛汽油及超級柴油實調零售價分別調漲0.1元、0.2元。

石油輸出國組織（OPEC）表示，全球石油需求量預計今年稍晚就將達每日1億桶的新高水平，比原先的預期更快達成此一目標。據OPEC月報推估，今年全球石油日需求量約年增164萬桶至9,883萬桶；其中，第1季與第2季石油日需求量推估各為9,767萬桶與9,791萬桶，第3季與第4季的石油日需求量預估則各增長至9,944萬桶與1.0027億桶。

伴隨中、美及印度需求拉升，明年全球石油日需求量將正式超過1億桶，全年需求預估將年增143萬桶，達每日1.0026億桶。其中，大陸石油需求預估年增2.8％，達每日1,309萬桶；美國石油需求預估年增1.1％，為每日2,076萬桶；印度石油需求預估年增4.4％，來到每日495萬桶。

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