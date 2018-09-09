NBA》解決控衛荒！太陽想搶貝弗利填坑

2018年09月09日 15:22 中時電子報 黃及人

面對先發陣容就差1名稱職控衛的窘境，太陽如今把目標鎖定在快艇後衛貝弗利身上，也對溜馬約瑟夫、籃網丁維迪等後衛很感興趣，畢竟有了今年選秀狀元艾頓，搭配戴文布克、阿里查、萊恩安德生，太陽先發戰力就差1個好控球！

向來以防守兇悍著稱的貝弗利，去年夏天被火箭交易到快艇換回保羅，沒想到他僅在快艇打了11場例行賽，就因進行右膝半月板手術提前報銷，上季場均12.2分、4.1籃板與2.9助攻，也跟快艇僅剩最後1年503萬美元的無保障合約。

畢竟貝弗利在快艇的位置將很尷尬，快艇目前後場人滿為患，除了貝弗利，還有布雷德利、路易斯威廉斯、特奧多西奇、賈萬伊凡斯、亞歷山大等後衛，快艇是否還會續讓貝弗利擔任主控，當前充滿變數，或許改去太陽效力也不差。

太陽在休兵期間陣容大換血，先後補進阿里查、萊恩安德生等前火箭老將，搭配潛力中鋒艾頓，整體戰力還算足以期待，問題是控球後衛這個位置，只有歐柯波、梅爾頓兩名菜鳥，以及卡南可以運用，當然迫切希望補進好的控衛。

除了鎖定貝弗利，以及考慮約瑟夫與丁維迪，太陽先前也曾傳出全力招募拓荒者利拉德、黃蜂肯巴沃克、塞爾提克洛席爾等人，可惜先後碰壁而回，只好期望快艇願意放走貝弗利，太陽的先發陣容才能逐漸趨於完整且具戰力。

(中時電子報)