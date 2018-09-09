台中》傳承新秀張家銨接棒！林佳龍、廖婉如同台力挺

台中市長林佳龍與市議員參選人張家銨聯合競選辦公室9日成立，林佳龍特授旗給張家銨；盼承襲劉淑蘭議員的服務精神，在地方持續扎根。（陳世宗翻攝）

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台中市長林佳龍與市議員參選人張家銨聯合競選辦公室9日上午正式成立，市長林佳龍與夫人廖婉如也共同攜手站台，大力推薦。林佳龍肯定張家銨願意為地方付出，年輕但經歷與訓練相當足夠；盼承襲劉淑蘭議員的服務精神，在地方持續扎根。

張家銨曾擔任林佳龍立委時期服務處助理、市長夫人廖婉如特助、市議員劉淑蘭辦公室執行長等職務，年輕、有活力且經歷豐富。聯合競辦成立活動場面熱鬧溫馨，市長林佳龍、市長夫人廖婉如、市議員劉淑蘭、民進黨台中市黨部主委何明杰、市政顧問何端格、前立委林豐喜、烏日在地青年溫佑宸也共同出席並大力推薦。

林佳龍表示，張家銨參選的烏日、大肚、龍井區腹地廣不像市區，要在地方經營，就是要勤快、勤跑、勤勞；家銨形象陽光熱情會讓市民記得，有家銨和佳龍，要帶給台中市民「龍」平「銨」（台語攏平安）；他也提到，同區的現任議員陳世凱力拚連任，一定要兩席全上，議會過半，各項政策才能推動順利。

廖婉如說，自己認識的張家銨，就像是「五星級大廚」，因為市民的每一個疑難雜症都像是一道「魚」，要如何處理案件，就像是廚師烹調料理般，各有適合的處理方式；她相信擅長解決事務的家銨，未來擔任議員後，能以過去的經驗，協助鄉親的各項困難。

廖婉如也稱許張家銨的特質有很多面向，包括風的面向，像會帶動氣氛的康樂股長；火的面向，具陽光熱情、富有正義感；水的面向，可以適應融合環境；土的面向，關懷土地。所以她也特別贈送一株「希望樹苗」，期盼張家銨順利接棒當選，如照顧灌溉樹苗，照顧更多家庭、家家平「銨」。

(中時 )

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