新光三越驚傳「攝狼」出沒 男員工涉偷拍櫃姐獲不起訴

2018年09月09日 16:01 中時 陳志賢

台北市信義區新光三越A11館，驚傳有「攝狼」！李姓櫃姐日前在A11館2樓女廁如廁時，發現門外有人高舉手機，從門板上方朝廁所內偷拍，她懷疑是百貨內某車商櫃位的男員工偷拍，提告妨害祕密；台北地檢署雖發現事後該男員工將手機還原至原廠 設定，內部資料全遭清空，但因李女未看到偷拍狼正面，且監視器未拍到男員工曾進女廁畫面，男員工偷拍罪證不足，予以不起訴。

李女控稱，今年4月17日下午1點許，她在A11館2樓女廁上廁所時，發現門外有人拿手機從門板上方縫隙由上往下偷拍，她推開廁所門發現對方倉皇離開，但該背影依稀是百貨內某車商櫃位的男員工，氣憤提告。

但檢警調查時，男員工否認偷拍，辯稱當天他在3樓男廁如廁後，要返回1樓的展間，途經2樓樓梯間時，想到1樓展間規定不能使用手機，但他擔心被樓管視察發現，他才走出梯間至廁所外的空間使用手機。

檢警查扣該名男員工的手機勘驗，並調閱百貨內的監視器畫面，但男方的手機在檢警扣案前，已被回復至原廠設定，且手機內的通話紀錄、影像等資訊都被清空。另百貨監視器鏡頭並未朝女廁入口處拍攝，該名男員工雖曾在廁所外的休息區域出沒，並探頭朝賣場方向查看，但沒有證據證明他曾進入女廁，甚至偷拍，因此依罪證不足，將該男員工不起訴。

(中時 )