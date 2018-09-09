美網》曾俊欣大滿貫16連勝喊卡 無緣單年三奪大賽冠軍

2018年09月09日 15:44 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

明年就要轉職業的台灣網球青少年球王曾俊欣，在年度最後一項大滿貫賽美國公開賽青少年組男單4強，以2：6、4：6敗給巴西選手懷爾德（Thiago Seyboth Wild），個人大滿貫16連勝中斷，不但無法成為史上第四位在同一年、打進全部四場大滿貫青少年男單決賽的選手，也未能成為史上第五位在同一年，至少贏得三座大滿貫青少年男單冠軍的選手。

曾俊欣的德國教練梅克爾（Mats Merkel）指出，曾俊欣本戰發了太多二發，持續被對手掌握攻機會，抽球也不像前幾天犀利，原本第二盤下雨暫停11分鐘後把比數追上，但氣勢瞬間又被對手搶過去，梅克爾說：「整體而言，他沒有打出最佳球技，但網球就是這樣，你不可能天天都保持巔峰，這也是我有時很討厭網球之處。」

曾俊欣的父親曾育德表示，對手打的太好，發球發出心得後越來越掌握狀況。曾爸也透露，曾俊欣預計周二返台，隨即準備參加高雄海碩盃男網挑戰賽，之後還會參加成都ATP職業賽、青年奧運，以及兩項挑戰賽。

曾爸並說，曾俊欣將和國際運動經紀公司IMG簽下經紀約，他也獲得明年邁阿密大師賽的會內賽外卡，這將是曾俊欣所參加過水準最高的比賽。

台英混血小將葛藍喬安娜(前)，在美網青少年組女雙止步4強。(四維體育推廣教育基金會提供)

代表台灣參賽的台、英混血女將葛藍喬安娜，青少年女雙準決賽兩度準備上場，卻又因為下雨重返休息室，最後改到練習用的室內球場進行比賽，和日籍搭檔內島萌夏2：6、2：6不敵排大會第1種子的美國組合。

葛藍喬安娜未能把個人大滿貫最佳成績再向前推進，她說：「我們一路被壓著打，對手其中一位高夫（Cori Gauff）是當今青少年女子選手球速最強的一位，她發球比我還快；麥克奈利（Catherine McNally）則擅長雙打，拿過好幾個大滿貫冠軍，加上她們截擊和高壓球都很厲害，我在溫布頓也是輸給第一種子，美網又是。」

(中時電子報)