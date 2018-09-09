高雄》韓國瑜v.s陳其邁投誰？網：高雄人已經不欠民進黨了！

國民黨高雄市長參選人韓國瑜(左)。民進黨高雄市長參選人陳其邁(右)。(合成圖/中時資料照)

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中時電子報
/綜合報導

縣市首長選舉正如火如荼舉行，國民黨高雄市長參選人韓國瑜空襲戰術奏效，在被視為綠營鐵票倉的高雄，選出一片氣勢。有名「高雄人」網友問及年底投誰能解決高雄問題，掀起網友討論，韓國瑜與民進黨參選人陳其邁各有支持者擁護，其中一名網友一針見解地回應，直言「高雄人民已經不欠民進黨了」。

韓國瑜從起先選情不被人看好，到空襲戰法奏效，博得不少港都民眾好感。據《上報》報導，傳出高雄選舉賭盤，原本韓國瑜落後陳其邁25萬票，如今已拉近到6萬票，預言陳其邁恐陷入一場苦戰。

PTT則有一名「高雄人」網友表示，他原先不想投國民黨，但出於想「教訓」民進黨，陷入要投誰的苦惱，並詢問眾網友的意見，陳其邁及韓國瑜各有什麼正面事跡，能證明他們有能力解決高雄問題。

貼文底下網友熱烈討論，挺韓國瑜一派的網友表示，「韓國瑜啊，還用想嗎，連我台北人都捐款給他了」、「韓國瑜不二人選」、「支持韓國瑜，高雄就業薪資普遍很差，只能靠韓改變高雄」、也有人認為高雄給了民進黨20年機會，民進黨給高雄的是低薪、失業率、高物價、高房價、人口大量嚴重外移，指出「高雄人民已經不欠民進黨了」、「給韓國瑜能不能改變高雄是不知道啦，給民進黨鐵定不行」

另外支持陳其邁的網友則高喊支持陳其邁，「其邁阿，還有人嗎？」、「當然是其邁凍蒜啊」、「其邁才能延續高雄的味道」、「真心不騙，陳其邁比那個韓國瑜實在多了」，雙方支持者各執己見，意見激烈交鋒。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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