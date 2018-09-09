台南歷史名人王育德紀念館開幕

王育德紀念館開幕。(曹婷婷攝)

友善列印
中時
王育德家屬包括妻子王雪梅(左三)、女兒王明理(左二)、外孫女近藤綾(左一)均專程自日本返台參與。(曹婷婷攝)
王雪梅(右)參觀紀念館。(曹婷婷攝)
台南市政府今天上午於王育霖、王育德故居舉行掛牌儀式。(曹婷婷攝)

出生於台南世家的王育德列名台南市政治類及教育學術類歷史名人，不僅是享譽國際台語語言學家，晚年更推動組織「台灣人原日本兵補償問題思考會」控告日本政府對日據時期台籍日本兵毫不理睬，終說服日本政府重視，台南市政府耗時籌畫5年「王育德紀念館」，9日並在民權路故居進行名人故居揭牌。

王育德故居掛牌及紀念館開幕式，王育德家屬包括妻子王雪梅、女兒王明理、外孫女近藤綾均專程自日本返台參與，近藤綾以台語致詞說，她5碎時，阿公離世，她直到20歲後才開始學台語，對於語言是一個民族的靈魂，格外有感。王育德紀念館開幕也吸引十餘家日本媒體到場採訪。

國史館館吳密察致詞說，王育德未能在有生之年回到台灣，如今用這種方式回來故鄉，推崇王育德啟蒙了很多人對於台灣語言有更深入的研究和了解。

台南市目前共列有198位歷史名人，王育霖、王育德兄弟分別是政治類及教育學數類歷史名人。王育霖(1919～1947)，是日本本土第一位台灣人檢察官，戰後回台任新竹市檢察官，任內因偵辦新竹市長郭紹宗涉及貪污罪案而被迫辭職，於228事件時遇害。

王育德(1924.1.30～1985.9.9)是第一位台語博士、享譽國際的台語語言學家，也是一位人道主義者。1974年，推動組織「台灣人原日本兵補償問題思考會」舉辦活動並控告日本政府，歷經十餘年，終說服日本政府重視，卻也因此操勞過度心肌梗塞去世，享年62歲。其後，日本政府於1986年經國會超黨派全體一致決議，支付每位戰死者及重傷者各200萬日圓弔慰金，金額雖小，卻讓這群無名英雄重新受到重視。

文化局表示，市府以名人故居掛牌，紀念對於台南有所貢獻或具有代表之重要名人，突顯市府對台南在地歷史文化的重視。透過「王育德紀念館」成立，期盼介紹王育德生平事蹟，讓民眾瞭解王育德其人其事，未來將經由該館的營運，加強推廣王育德先生的台灣話研究，並發揚台灣民主成果。

(中時 )

新北農村再生成果展售活動 好吃… 國際動畫影展公布觀摩片單 日本…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。