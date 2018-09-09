台南歷史名人王育德紀念館開幕

2018年09月09日 15:46 中時 曹婷婷

王育德家屬包括妻子王雪梅(左三)、女兒王明理(左二)、外孫女近藤綾(左一)均專程自日本返台參與。(曹婷婷攝)

王雪梅(右)參觀紀念館。(曹婷婷攝)

台南市政府今天上午於王育霖、王育德故居舉行掛牌儀式。(曹婷婷攝)

出生於台南世家的王育德列名台南市政治類及教育學術類歷史名人，不僅是享譽國際台語語言學家，晚年更推動組織「台灣人原日本兵補償問題思考會」控告日本政府對日據時期台籍日本兵毫不理睬，終說服日本政府重視，台南市政府耗時籌畫5年「王育德紀念館」，9日並在民權路故居進行名人故居揭牌。

王育德故居掛牌及紀念館開幕式，王育德家屬包括妻子王雪梅、女兒王明理、外孫女近藤綾均專程自日本返台參與，近藤綾以台語致詞說，她5碎時，阿公離世，她直到20歲後才開始學台語，對於語言是一個民族的靈魂，格外有感。王育德紀念館開幕也吸引十餘家日本媒體到場採訪。

國史館館吳密察致詞說，王育德未能在有生之年回到台灣，如今用這種方式回來故鄉，推崇王育德啟蒙了很多人對於台灣語言有更深入的研究和了解。

台南市目前共列有198位歷史名人，王育霖、王育德兄弟分別是政治類及教育學數類歷史名人。王育霖(1919～1947)，是日本本土第一位台灣人檢察官，戰後回台任新竹市檢察官，任內因偵辦新竹市長郭紹宗涉及貪污罪案而被迫辭職，於228事件時遇害。

王育德(1924.1.30～1985.9.9)是第一位台語博士、享譽國際的台語語言學家，也是一位人道主義者。1974年，推動組織「台灣人原日本兵補償問題思考會」舉辦活動並控告日本政府，歷經十餘年，終說服日本政府重視，卻也因此操勞過度心肌梗塞去世，享年62歲。其後，日本政府於1986年經國會超黨派全體一致決議，支付每位戰死者及重傷者各200萬日圓弔慰金，金額雖小，卻讓這群無名英雄重新受到重視。

文化局表示，市府以名人故居掛牌，紀念對於台南有所貢獻或具有代表之重要名人，突顯市府對台南在地歷史文化的重視。透過「王育德紀念館」成立，期盼介紹王育德生平事蹟，讓民眾瞭解王育德其人其事，未來將經由該館的營運，加強推廣王育德先生的台灣話研究，並發揚台灣民主成果。

(中時 )