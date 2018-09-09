國際動畫影展公布觀摩片單 日本動畫《企鵝公路》在台首映

2018年09月09日 15:48 中時 陳世宗

暢銷小說改編的《企鵝公路》將在台中國際動畫影展做台灣首映！（陳世宗翻攝）

台中國際動畫影展9日公布第4波觀摩片單，集結東西方老將新秀的精采作品，包括將在台灣首映的日本動畫新秀石田佑康首部長片作品《企鵝公路》，以及資深導演西見祥示郎與法國工作室合作改編暢銷漫畫《馬德法克大逃殺》的同名動畫電影，同時規劃「新女力」及「經典情慾」單元，片單安排將讓觀眾不只能觀賞經典動畫，也能看見新銳創作，獲得豐富的觀影享受。

台中市影視發展基金會表示，石田祐康今年推出首部長片《企鵝公路》，獲得加拿大奇幻電影節今敏獎肯定。這部片改編自日本作家森見登美彥的暢銷小說，邀請蒼井優、西島秀俊、竹中直人，以及人氣聲優能登麻美子與釘宮理惠等配音，宇多田光更獻唱主題曲。

故事描述日本小鎮突然冒出一串本該在南極出現的企鵝，為解開這個謎，主角進行「企鵝公路研究計畫」，是部兼具奇幻絢麗與天馬行空的故事。資深導演西見祥示郎與法國動畫工作室合作改編的《馬德法克大逃殺》，描述主角某日因一場車禍而改變了人生，衍生一連串瘋狂爆走的冒險故事，畫面風格融合頹廢與科幻，獲得法國熱拉爾德海影展青少年評審獎肯定。

台中市影視發展基金會說，今年台中國際動畫影展也特地規劃「焦點新銳：新女力爆發」及「特別企劃：經典慾望」專題單元，分別關注國際新銳女導演及經典情慾動畫。

「新女力爆發」單元將放映近年在國際影壇備受注目的3位動畫導演作品，分別是來自南韓鄭多喜的「時間三部曲」、波士尼亞裔現居加拿大的愛娃希維亞諾維克的「家庭三部曲」，以及斯洛維尼亞史貝拉卡黛茲的「愛情四重奏」，透過風格迥異的短片，讓觀眾欣賞不一樣的風格呈現。

「特別企劃：經典慾望」則邀請曾擔任英國動畫獎總監的珍琵琳，擔任客座策展人，珍琵琳盼透過這次機會，提供觀眾閱讀動畫創作對性與慾望表現的不同視角，活動收錄8部代表性短片，將在影展期間一次讓觀眾看得過癮。

(中時 )