長聖生技再傳捷報 心肌梗塞細胞新藥獲TFDA核准進入臨床試驗

2018年09月09日 16:15 中時 陳淑芬

由中國醫藥大學附設醫院技術移轉的長聖國際生技9日宣布，繼今年2月以異體人類臍帶間質幹細胞新藥(UMSC01)治療心肌梗塞，取得美國食品藥物管理局（FDA）批准進行臨床一期人體試驗後，日前再傳佳音，長聖位於台中的細胞製劑廠經衛福部食藥署（TFDA）查廠通過，UMSC01也通過了TFDA試驗用新藥的申請（IND）審核。

長聖總經理黃文良表示，全世界每年約有1600萬人罹患心肌梗塞，近年來，國人心肌梗塞出現日益升高及患病年齡下降的趨勢。心肌梗塞發作病人常須在數小時內緊急施救，全世界每年約有1700萬人中風，曾有中風病史者高達3.3億人，在心肌梗塞和腦中風等疾病都急需醫藥界積極研究與開發新藥。

UMSC01中風試驗用新藥目前已向美國FDA提出審核申請。黃文良表示，心肌梗塞與腦中風目前只能寄望幹細胞治療，國外的細胞療法大都採取自體幹細胞，而長聖生技則是運用異體幹細胞，在實驗室以新生嬰兒臍帶萃取幹細胞，製成試劑後，再打進病患體內，異體細胞療法在動物實驗中已證實可促進受損心肌細胞及神經細胞的修復與再生，且在關鍵時間內就能施打。

此外，黃文良指出，長聖在中科園區所建置的台灣第一座醫療等級PIC／S GMP規格之細胞製造廠，已於今年初完成確效，未來將作為長聖免疫細胞製劑的生產基地。

(中時 )