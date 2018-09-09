五月天自嘲「其貌不揚」！阿信公開30年前舊照

五月天昨在韓國首爾開唱。（相信音樂提供）

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五月天昨在韓國首爾開唱。（相信音樂提供）
五月天昨在韓國首爾開唱。（相信音樂提供）

五月天昨在韓國首爾奧林匹克公園的奧林匹克廳開唱，是繼四年前的「諾亞方舟」演唱會後，二度到韓國開唱！演唱會上，冠佑提到來韓國前，女兒問他要去哪，他說了要去首爾後，女兒興奮問：「你要去看TWICE（韓國女團）嗎？」希望全場觀眾能大聲合唱、應援，讓他帶回去給女兒聽；而帶著爸媽一同來韓國的石頭，也說：「大家給我個面子，大聲唱歌好嗎！」

阿信今早在臉書發文，表示30年前曾到首爾（當時稱漢城）領取寫生比賽的獎項，完全沒想到竟然能回這裡辦個唱：「那個戴著眼鏡的孩子，完全沒想到，再回到這個城市，是開自己的演唱會」。他還在臉書放一張小學時戴大眼鏡照片，又萌又可愛。而怪獸則是此行體驗搭首爾地鐵，他不僅戴著眼鏡、帽子，臉上還有些許鬍渣，笑稱站在車廂內、辨識困難。

五月天此行特別學了韓文與韓國歌迷打招呼，瑪莎說：「因為韓國眾所皆知帥哥非常的多，我們幾個其貌不揚，沒想到可在這個地方混口飯吃，非常感謝大家。」聽到「其貌不揚」四字，怪獸打趣地說：「瑪莎其實你超揚，你的頭髮很飛揚！」到韓國開唱前，五位歐巴「放話」希望能有韓式應援，唱片公司便以五月天「吃貨」本色，結合韓國道地美食，「量身打造」創意的韓式口號引起迴響，念到五月天時，全場齊喊「배고파 （肚子餓）」，非常逗趣。

(中時 )

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