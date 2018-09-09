被拱脫衣！林俊傑告白懷秋求救援

JJ昨晚在吉隆坡開唱。（JFJ Productions提供）

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JJ昨晚在吉隆坡開唱。（JFJ Productions提供）
懷秋坐台下欣賞好友演唱會。（JFJ Productions提供）

林俊傑（JJ）時隔近5年，7、8日連續兩晚在吉隆坡開唱，他歌曲〈可惜沒如果〉MV男主角的懷秋，現身力挺好友。昨晚演出現場粉絲不停向JJ高喊老公，自彈自唱環節更起哄要JJ脫外套，讓JJ措手不及趕緊轉移話題，調侃近來健身有成的懷秋。

懷秋昨穿招牌白T-shirt現身，JJ在台上開玩笑說，不明白為什麼女生喜歡看男生穿白T-shirt，懷秋搞笑表示，穿白T-shirt最大的缺點就是容易激凸，JJ立刻回話：「那可能就是很多女生喜歡的原因！」此外，JJ還藉機會向懷秋告白：「因為有了懷秋，所以我不再寂寞！」逗得現場觀眾直呼「在一起」！兩人隨後合唱〈簡簡單單〉，懷秋久違開口合唱，成為珍貴畫面。

工作滿檔的JJ對大馬海島格外嚮往，第二晚隨即用兩個馬來西亞的秀美海島，包括「熱浪島」及「刁曼島」為現場觀眾分區合唱〈小酒窩〉，氣氛猶如在海島度假般輕鬆溫馨。當地歌迷也以實際行動表達思念近5年沒到當地開唱的JJ，當〈偉大的渺小〉旋律響起，全場近萬觀眾同時舉起手中的小太陽紙卡，表達著雖不常見面，但JJ就像他們眼中耀眼的太陽，JJ感動回應：「你們也是我的太陽！」

(中時 )

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