電影《重金屬之旅》 贈票活動

2018年09月09日 16:12 中時電子報 中時電子報

重金屬之旅 Heavy Trip 9月28日 超瞎上路

★ 2018美國德州南方音樂節SXSW 全場嗨爆

★ 芝加哥Cinepocalypse電影節 笑淚狂飆

★ 加拿大奇幻電影節 好評炸裂

★ 羅馬尼亞國際電影節 口碑沸騰

★ 重金屬地獄音樂節 嘶吼狂推

★ 斯堪的納維亞電影節 笑到噴淚

★ 億萬重金打造 爆笑重金屬搖滾喜劇

★ 繼賣座電影【法蘭克】後，業餘打敗職業

★ 重金屬版【小太陽的願望】，今年最熱血的追夢旅程

★ 引爆你的搖滾魂！重金屬超飆，永遠不回頭

★ 超古怪的音樂公路電影之王牌巨作

關於劇情

超瞎重金屬樂團，為求表演不要命，一路狂飆殺進音樂祭

四個重金搖滾邊緣人，主唱是療養院清潔員，吉他手是馴鹿屠夫，貝斯手是圖書館管理員，聽歌過耳不忘，曾死過兩次的鼓手最有衝勁，一心想出國演出；他們魯在地下室練團12年，從沒上台表演，鎮上幾乎每個人都鄙視他們，披頭散髮被人譏笑是「娘泡」，騎腳踏車還會莫名被臨檢，他們只好把所有怒氣都發洩在音樂上。

有天，城裡來了一位國際火紅的重金屬音樂祭主辦人，意外獲得演出消息的他們，不管三七二十一，決定以團名「插爆直腸」出征上路，一路橫衝直撞，偷車、盜墓、渡海、挾持精神病患樣樣來，甚至闖越兩國邊境與武裝軍人對抗，費盡千辛萬苦，只為了一戰成名的演出機會…

09.28【重金屬之旅】挫屎總比便秘好，勇於搞砸的重金屬尋夢之旅

◎活動辦法：

1.在本網頁下方留言版(是網頁！是網頁喔！)回答「《重金屬之旅》9月28日超瞎上路」

再到【中時娛樂】粉絲頁按讚，即可參加抽獎。

2.贈票獎項： 2018/09/19(三) 21:00 地點│ 真善美劇院

◎ 得獎公佈：9/17(一)下午2點。得獎名單公布於本網頁，恕不另行通知。

3.領票時間：9月17日下午2點起至9月19日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)