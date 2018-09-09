網紅陳沂提告 陳為民：「尚未收到通知」

陳為民新書見面會，好友庹宗康、嚴立婷現身站台。（圖片提供：艾迪昇）

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陳為民新書首刷銷售一空。（圖片提供：艾迪昇）

陳為民鬼月出鬼書《詭影》首刷2500本已銷售一空，出版社再加印二刷，今（9日）舉辦新書見面會，好友庹宗康、嚴立婷也現身站台打氣。日前網紅陳沂在直播中大轟「大部分志願役都是廢物」，國防部火大向她提出妨礙名譽告訴，陳為民也在臉書留言「告死這狗畜」，表達不滿，反遭陳沂「法律常識」向他提出告訴。對此他表示，「我也是聽記者說才知道，就看法院寄來通知再說。」不願再回應。

陳為民透露，自己不是第一次在國防部臉書留言，之前抗戰六十週年紀念，日本大使館要求撤文，他也天天在國防部臉書劉彥大罵「軍魂、武德」，這次在國防部臉書留言寫下「告死這狗畜」，他強調，自己沒有指名道姓，不覺得是針對某個人，聽聞陳沂要告他，他才知道陳沂多年前跟他是同家經紀公司，兩人還曾一起主持過活動，僅接觸過一次，對她並沒有太多關注只知道她是個很可愛小女生。他表示自己寫鬼書遇過不少怪事，「人與鬼一樣可怕，都是突然出現」，根本無法防範。

寫書寫了10幾年，陳為民不但被封為「鬼王」，也有一堆腦子有問題的人找上門問某某廟在哪裡？或是留言「我已經死很久，我現在跟高凌風大哥在聊天」等怪問題，最離譜的是「有人拿著奇異筆來家裡敲門，還要警察來搜我家」讓他覺得既好笑又好氣。至於好友孫鵬兒子在美出事，他淡定回應「男生沒有關心這事」，只能私下關心他。

(中時 )

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