個人申請1成滿級分生落榜 教團：菁英生流失到國外

國教行動聯盟等12個團體今天辦理「108學年度新措施座談會」，吸引數百位家長參加。（林志成攝）

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在今天一場座談會中，國教行動聯盟理事長王立昇表示，今年學測有259個考75級分的滿分生，其中23人在個人申請入學落榜，落榜率接近1成，有些人因此轉往國外就學。他呼籲政府正視此一問題，修正個人申請的賭局亂象，避免更多優秀學生流失。

為了解108學年度大學入學制度與107學年度的異同，國教行動聯盟等十二個教育團體今天在成功高中視聽中心舉辦「大學入學制度108學年度新措施座談會」，吸引數百位家長參加，場地被擠爆。

王立昇說，今年大學申請入學發生輔大醫學系招不到學生的窘境，且多所名校缺額甚多，台大有136個缺額，清大159個，政大更有205個缺額，全國則有10489個缺額。

王立昇進一步指出，今年有23位學測滿級分生在個人申請落榜，據他所知，其中一位考生同時對台大電機系及物理系都有興趣，但因為兩系的第二階段甄試衝堂，此生選擇報考台大電機系，最後卻落榜，因此轉往香港中文大學就讀，台灣因此流失了好人才。

台大教務長廖婉君指出，為改善學士班個人申請二階甄試衝堂、降低各系組申請入學的缺額，台大108學年起推動三項新措施：辦理共同考試並盡可能錯開考生口試衝堂情形、校內聯合分發、弱勢生優先錄取方案，以照顧考生選擇權，避免菁英生流失。

師大附中校長王淑麗表示，今年學校的畢業生中，有69人選擇到國外讀大學，比去年多20個。她認為，台大明年個人申請會先在校內預分發，這可增進錄取的明確性，有助於考生提早決定是否要到國外讀書，對留住人才有幫助。

招聯會組長王盛麒說，108學年大學考招有幾項新措施，包括：大學校系至多使用學測4科，並可於所用之學測4科中自訂1項科目組合；大學校系不再使用學測5科總級分；同級分超額篩選使用項目改變；學測考試仍辦理5科，考生可自由選考等。

大考中心副主任黃璀娟表示，108學年學測由必考改為選考，並做了節次與考試時間的若干調整，國文寫作增為90分鐘，延長10分鐘；社會與自然考科增為110分鐘，也是延長10分鐘，其餘考科維持100分鐘。此外，社會科及自然科分別放在第一天及第二天的最後一節考。

(中時 )

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