訂房血淋淋經驗 ! 政大副教授：慎選國外這家住宿平台

2018年09月09日 16:40 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

利用住宿平台訂房，小心在國外無棲身之處！政大法律系副教授劉宏恩今po文分享血淋淋經驗，他幾乎流落荷蘭街頭。他提醒大家出國自助旅行，慎選這個國外訂房平台。

劉宏恩表示，日前他利用Booking.com訂房，預定在荷蘭停留住宿，但悲慘的是，到了旅館卻沒有他訂的房間，幾乎要上演淪落荷蘭街頭的戲碼。

劉宏恩不解，明明Booking.com已charge信用卡也寄出confirmation。信用卡帳單清楚記載Booking.com已經收了這筆錢，而且confirmation難道是寄假的？這樣是要害消費者無預警之下流落街頭嗎？

發文稍後，他緊急另找一家小小旅館棲身，才不用露宿街頭。他建議大家，出國自助慎選是否要用Booking.com訂房！

對此網友紛紛提出個人的經驗。有人表示有類似遭遇，或是訂到的房況很差「羅斯的狀況更誇張，那個根本不是旅館，只是供出租的公寓，而且狀況環境差的一塌糊塗。」

有人建議可考慮另一家Agoda，但似乎也有雷，一位網友說，「訂Agoda註明免費退訂。真的退訂了所收的房費，我連續追了5個月才退，感覺很不好」。

不過，也有些人則是Booking的愛用者、「我透過那邊訂旅館，從來沒有出過問題。」、「天啊！我都用booking！都用成genius了！」

(中時電子報)