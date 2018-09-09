高雄》義民節活動 客家大老表態支持陳其邁

高雄市長參選人陳其邁9日前往旗美褒忠義民廟，參加義民節活動，逐桌敬酒爭取客家鄉親支持。（陳其邁競選辦公室提供）★喝酒過量，有礙健康！

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陳其邁出席高雄市大台南同鄉會活動，強調未來會推動台南、高雄科技走廊，加強兩市產業連結。（陳其邁競選辦公室提供）★喝酒過量，有礙健康！

高雄市長參選人陳其邁9日前往旗美褒忠義民廟，參加義民節活動，由客家大老、美濃天后宮主委吳麟德與義民廟主委陳子文等地方領袖引領逐桌敬酒，幾位客家領袖更上台表態力挺，引領在場鄉親高喊「陳其邁凍蒜」。

吳麟德指出，陳其邁是最關心客家文化的高雄市長參選人，過去已協助爭取許多客家建設，未來勢必會持續；義民廟主委陳子文則當場呼籲客家鄉親，一定要支持陳其邁入主市府。

「陳其邁是客家鄉親最好的朋友！」客委會主委李永得則說，陳其邁很關心客語教育，擔任立委期間爭取成立客家電台，讓全台客家人隨時都能夠聽到客語廣播，還為了推廣客語，主導立法要求公車、火車上必須要廣播客語。

陳其邁承諾，未來當選市長後，每年將增加1000萬預算保存客家文化、照顧客家鄉親，也會加速推動美濃的建設，推廣地方創生計畫，成立創生基金，結合農業、觀光與文化創意產業，真正振興地方經濟。

這場義民節活動上，樂善堂主委林榮三、朝天五穀宮主委曾永松、中壇崇雲宮主委楊吉雄、福安天后宮主委李德明、石橋善誘堂主委林榮欽，客委會主委李永得、高雄市議員鍾盛有、林富寶等人皆上台力挺陳其邁。

隨後，陳其邁則出席高雄市大台南同鄉會活動，他4歲從台南六甲鄉隨家人搬至高雄，他說，人不親土親，每次選舉都受到台南鄉親大力支持，未來他要推動台南、高雄科技走廊，強化兩市產業連結，這場同鄉會活動包括高市議員陳慧文、參選人陳致中、林智鴻、李雅慧等人均陪同出席。

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時 )

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