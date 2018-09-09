日南國中創校50年 歷屆百位校友傳遞校慶聖火

2018年09月09日 16:50 中時 王文吉

日南國中校長舒富男（左三）率與會貴賓持聖火起跑。（王文吉攝）

日南國中百位校友響應母校50周年校慶活動，參與聖火傳遞活動，。（王文吉攝）

日南國中校友聖火隊行經福德社區發展協會，回顧昔日上學的必經之路。（王文吉攝）

日南國中校友聖火隊抵達建興宮，隊員於廟前合影留念。（王文吉攝）

日南國中前5屆的資深校友傳遞聖火，返回終點站，完成薪火相傳任務。（王文吉攝）

台中市大甲區日南國中為慶祝創校50年，9日舉辦「聖火相傳路跑活動」，邀請50年來的歷屆校友代表，一棒接一棒，傳遞校慶運動會聖火，一早7點從日南慈德宮出發，行經9個里及4所國小，中午12時許，聖火傳回日南國中引燃，為11月3、4日的校慶大會揭開序幕。

校方邀請家長會代表及歷屆校友組成聖火隊，屆屆相傳，將聖火接力傳回終點，各里里長也召集里民沿途打氣。路線由日南慈德宮出發，行經太白里社區發展協會、東明國小、日南國小、華龍國小、龍泉社區活動中心、銅安里活動中心、福德里社區活動中心、西岐國小、建興宮等，路程約26公里。

63歲的創校校友葉素月說，當年求學時期生活困苦，能返回母校，擔任聖火接力的一員，覺得很光榮。大甲區農會推廣股長李明坤是第4屆校友、文武里長葉淑惠是第5屆校友，2人在日南派出所接下聖火，一路跑回學校。

日南國中是大甲溪北地區唯一一所國中，學區幅員遼闊。校長舒富男表示，日南國中春風化雨已邁入第50週年，傳遞路線行經日南國中學子每日上學必經之路。從創校首屆校友到正在就讀的50屆同學，共同完成薪火相傳的任務，引領日南國中邁向下個更美好的50週年。

(中時 )