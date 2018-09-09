基隆》市區淹大水 謝立功轟基市府：螺絲鬆了！

2018年09月09日 17:20 中時 張穎齊

基隆市這2日下起豪大雨，雨勢驚人造成多處地區淹水，國民黨基隆市長參選人謝立功今（9）日前往淹水嚴重的西定路、復興路勘災，發現復興路施工的排水溝沒發揮作用，14小時內淹了3次，痛批市府螺絲鬆了，並質疑市長林右昌沒有能力。基市府對此表示「不予回應」。

基隆市政府表示，現在市府正忙著災後處理，對於政治口水不予回應。

謝立功指出，市府1年多前就開始在復興路施作排水溝，但工程做做停停，施工進度一再延遲，雖然接近完工，但這2天的大雨，整個工程還是經不起考驗，有受災的居民只能自我解嘲的說「已經習慣了」。

謝立功說，有受災居民向他反映，復興路的排水溝前天才收工，馬上就淹水，是因為沒有將水引導到西定河所造成的，林右昌在勘災的時候說「這是天災」，立刻遭到居民打臉說「這根本是人禍！」。

「林右昌到底在做什麼？」謝立功痛批，林右昌連這個小工程都沒辦法克服，卻歸咎於天災，根本沒有能力為民眾解決問題，下周還有颱風來襲，要加速工程的完成，但品質更重要，不能因做工程就草率。

受到鋒面和對流旺盛影響，基隆市這2天包括市區廟口、義一路、信五路、復興路、新西街、西定路等地都有淹水災情，部分區域水深及膝，即使居民築起水閘，水還是流進家裡，通仁街也發生土石流，造成損失，直到9日午後，各地水勢漸退。

(中時 )