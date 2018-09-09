基隆》市區淹大水 謝立功轟基市府：螺絲鬆了！

基隆2天淹大水，國民黨基隆市長參選人謝立功對基市府開炮。（張穎齊翻攝）

友善列印
中時

基隆市這2日下起豪大雨，雨勢驚人造成多處地區淹水，國民黨基隆市長參選人謝立功今（9）日前往淹水嚴重的西定路、復興路勘災，發現復興路施工的排水溝沒發揮作用，14小時內淹了3次，痛批市府螺絲鬆了，並質疑市長林右昌沒有能力。基市府對此表示「不予回應」。

基隆市政府表示，現在市府正忙著災後處理，對於政治口水不予回應。

謝立功指出，市府1年多前就開始在復興路施作排水溝，但工程做做停停，施工進度一再延遲，雖然接近完工，但這2天的大雨，整個工程還是經不起考驗，有受災的居民只能自我解嘲的說「已經習慣了」。

謝立功說，有受災居民向他反映，復興路的排水溝前天才收工，馬上就淹水，是因為沒有將水引導到西定河所造成的，林右昌在勘災的時候說「這是天災」，立刻遭到居民打臉說「這根本是人禍！」。

「林右昌到底在做什麼？」謝立功痛批，林右昌連這個小工程都沒辦法克服，卻歸咎於天災，根本沒有能力為民眾解決問題，下周還有颱風來襲，要加速工程的完成，但品質更重要，不能因做工程就草率。

受到鋒面和對流旺盛影響，基隆市這2天包括市區廟口、義一路、信五路、復興路、新西街、西定路等地都有淹水災情，部分區域水深及膝，即使居民築起水閘，水還是流進家裡，通仁街也發生土石流，造成損失，直到9日午後，各地水勢漸退。

(中時 )

台中》第四選區9人搶5席 市議員… 豪雨恐釀災 蔡英文：4000兵力進…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。