台南》非政二代最年輕 8年級生林緯回故鄉參選議員 勇敢挑戰舊思維

預發》台南市議員參選人林緯針對安中路淹水陳苛，在安中路與同安路口懸掛「解決淹水」看板。（程炳璋攝）

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台南市這次9合1選舉中，非政二代參選最年輕的議員選將為25歲的林緯，8年級生的他沒有政治世家背景，靠著學運、社運投入政治圈，這次想用無黨籍挑戰市議員，要用年輕的熱忱，勇敢挑戰舊思維。

參與過反核、318學運與巨蛋護樹的林緯，其實是外省籍家庭，從小灌輸的是藍營政治思想，喜歡看新聞，關心公共事務，提到參選，家人皆反對，不過他熱愛從政的信念始終不變。

進入社會工作，林緯參與的都是綠營的政治團體，包括擔任過屏東縣長潘孟安的青年大隊副大隊長、也在黃偉哲、陳亭妃立委服務處擔任過職務，2016年入黨民進黨。

選在5月的母親節時，宣布以無黨籍參選台南市安南區市議員，林緯要向家人證明從政意志，他說，一開始就選議員而不選里長，是因為議員可作的事情與里長不同。

8年級生打選戰，林緯認為優勢就是年輕的熱忱，他從外地念書學成返鄉，對地方的想像不同於資深參選人，勇敢挑戰舊思維，提供地方有新的想法。而且新舊議員可以並存，共同打拼。

林緯在這次的政見公報中，是唯一以一張圖片附上文字說明政見的參選人，充分展現年輕人勇於求新的態度，他提出一里一政見，在安南區安中路與同安路口高掛有「解決淹水」字樣的選舉看板，都是他的選舉創意。

(中時 )

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