張睿家自曝兒時是小胖弟 活在被欺負恐懼陰影中

陽光男神張睿家兒時竟是小胖弟。（周子娛樂）

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張睿家練出一身健壯肌。（周子娛樂）

小時候胖不是胖！陽光男神張睿家出道以來一直給人帥氣、身材精壯的印象，剪了平頭後，配上立體的五官更顯成熟男人魅力。但其實張睿家小時候曾經是個圓滾滾的小胖弟，所以非常討厭拍照，他自曝：「小學時治安不太好，同學又是小混混，自己太胖了很自卑又很自閉，擔心會被欺負，所以一直活在恐懼之下，壓根沒想過自己有一天可以練出腹肌還出寫真書！」

小學畢業後的張睿家為了讓自己更有自信開始瘋狂減肥，每天運動打籃球、幾乎不吃東西，一個暑假過去整個人瘦了一圈，加上發育期抽高，才終於擺脫小胖弟的形象。高中後成為運動員，不過張睿家提到，其實當運動員時期的身材也沒有很好，因為訓練的重點是爆發力，不是肌肉跟身體的線條，是後來受了身邊愛健身的朋友影響，才開始接觸健身。

身為健身菜鳥的張睿家，一開始就跟著健身選手一起訓練，張睿家說：「我們的訓練課表都是一樣的但重量就依我的能力做調整，一天練兩場，每一場重點練一個部位，至少會用到五種器材，每個器材五組，一組可能八至十下，像胸的部分還會分上胸、下胸、平胸、夾胸來練，非常仔細。」三個月認真控制飲食加上紮實的訓練，張睿家看到自己身體有明顯變化，也更有動力、更積極去維持身材，從此養成健身習慣。

平常就對飲食十分克制的張睿家，為了能在首本寫真書裡呈現最完美的體態，嚴格執行近半年的無油、水煮飲食，好幾次跟朋友出去吃飯看著一桌的美食，就用「以前吃過了」來說服自己，意志力十分堅定。飲食控制外再加上有氧、無氧運動的持續交替訓練，包括：打籃球、游泳、拳擊、重訓等，張睿家特別提到：「睡覺跟運動、飲食是一樣重要的，因為肌肉是在睡眠當中長出來的，一定要在睡前把營養補足才會長肌肉。」生活作息自律到讓身旁友人十分佩服，張睿家說：「看到寫真書裡的自己，覺得一切努力都值得了。」

張睿家出道15年的首本寫真書《讀家記憶》已於9月10日開放預購，即將於9月17日正式發行、9月30日金石堂汀州店舉辦簽書見面會。

(中時 )

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