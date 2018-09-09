網美打卡店再添生力軍！浮誇系冰品「花冰殿」進駐台北師大商圈

2018年09月09日 17:24 中時 徐力剛

冰品「雪中送炭」加入OREO與歐洲香草粉製作。（圖片提供／花冰殿）

鎮店之寶「愛戀夏威夷」果香味濃郁，尾韻帶有蜂蜜清甜風味。（圖片提供／花冰殿）

全新開幕「花冰殿」吸引外國美女爭相拜訪。（圖片提供／花冰殿）

立秋已過，炙熱氣溫逐漸緩和，三五好友抓住夏天尾巴，來到師大商圈全新網美景點「花冰殿/ICE Flower」，品嘗冰品好滋味，視、味覺雙重享受一次滿足。

今年7月新開幕的「花冰殿」坐落師大39文EAT市集，為蜂潮坊投資的旗艦封面冰品概念門市，符合品牌「花草系」精神，找來知名婚禮設計師林正泰設計，大量選用高級乾燥花束裝飾，店內設有網紅最愛大型花草牆，開放式用餐空間寬敞舒適，提供消費者絕佳品飲體驗。

說到冰店，成功關鍵非「冰品」莫屬。花冰殿嚴選時令鮮果為食材製作果醬，結合進口花草香料進行調和，當大型製冰機產出雪白冰沙後，專人以手工拋打方式，巧妙融合多種風味，藉由多次拋打動作，充分混合水果與冰品口感，開創全新「打拋冰」風潮，店內平均客單價約100至160元左右。

全新冰品「烈焰紅脣」色澤豔紅，加入洛神花入饌，底層以乾燥花點綴，入口酸中帶甜滋味，讓人憶起初戀時的青澀時光;另款冰品「雪中送炭」選用OREO與歐洲香草粉混合，最後放上整塊OREO創造視覺感;老饕最愛冰品「愛戀夏威夷」，精選鳳梨、奇異果、清邁蜂蜜製作，將新鮮鳳梨與奇異果切成小塊，佐以香醇蜂蜜點綴，讓人愈吃愈涮嘴。

(中時 )