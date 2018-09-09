徐乃麟扮黑臉壞脾氣 和曾國城超強默契拿獎有信心

2018年09月09日 17:36 時報周刊 林彥君

曾國城（左）和徐乃麟主持好默契。（資料照）

徐乃麟和曾國城主持的《天才衝衝衝》今年入圍益智及實境節目主持人獎，該節目在2014年抱回最佳綜藝節目主持人獎，2016年又再度入圍金鐘獎，徐乃麟往年皆低調不出席典禮，今年紅毯也要讓曾國城一個人走，他幽默說：「不要去搶他風頭」，他和曾國城從1997年在《台灣紅不讓》合作就已有十足默契，他對拿獎有信心，他說：「我講真的，我們節目是發自內心的好笑，主持人的默契，誰可以跟我跟曾國城比？」

徐乃麟處事真性情，在節目中亦是如此，他主持《天才衝衝衝》12年，認為在遊戲中保有赤子之心及拼勁，才能維持熱情，「你要我假，我假不了，氣的時候我又憋不住，我就是這樣的一個人」，他和曾國城搭檔一強一弱、一黑一白，而他就是節目中的黑臉，他開玩笑說：「我每次都當壞人，我扮黑臉，他扮白臉，所以大家才說徐乃麟脾氣不好」。

他透露，在錄影前會期待和來賓互動，心想：「明天要錄《衝衝衝》，好開心喔！好奇又會撞出什麼火花？」他為避免讓節目變得制式化，不會事先準備腳本，認為在情急之下、脫口而出的作答，才能讓人捧腹大笑，他曾在「急中生智ㄅㄆㄇ」單元中，因誤將飯糰講成「換糰」，有人看到他還會開玩笑叫他「換糰」，他自娛娛人，表示有看節目的人才會懂這個梗，覺得很欣慰。

節目助理主持人張文綺雖在這次金鐘獎未被列進主持人名單，但他對張文綺有高評價，他說：「張文綺反應跟應對，是我看過少有的人」，他認為新人往往在主持時會深思熟慮，需經大腦、小腦想過才講出來，他舉例前助理主持人小嫻、艾莉絲會等機會才講話，「張文綺是不經腦的，直接從嘴巴講出來，她跟我沒大沒小，沒有隔閡很自在，反而沒有壓力，她真的很不錯。」

(時報周刊)