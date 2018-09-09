徐乃麟扮黑臉壞脾氣 和曾國城超強默契拿獎有信心

徐乃麟日前接受專訪，分享金鐘入圍心情（盧禕祺攝）

友善列印
時報周刊
林彥君
曾國城（左）和徐乃麟主持好默契。（資料照）

徐乃麟和曾國城主持的《天才衝衝衝》今年入圍益智及實境節目主持人獎，該節目在2014年抱回最佳綜藝節目主持人獎，2016年又再度入圍金鐘獎，徐乃麟往年皆低調不出席典禮，今年紅毯也要讓曾國城一個人走，他幽默說：「不要去搶他風頭」，他和曾國城從1997年在《台灣紅不讓》合作就已有十足默契，他對拿獎有信心，他說：「我講真的，我們節目是發自內心的好笑，主持人的默契，誰可以跟我跟曾國城比？」

徐乃麟處事真性情，在節目中亦是如此，他主持《天才衝衝衝》12年，認為在遊戲中保有赤子之心及拼勁，才能維持熱情，「你要我假，我假不了，氣的時候我又憋不住，我就是這樣的一個人」，他和曾國城搭檔一強一弱、一黑一白，而他就是節目中的黑臉，他開玩笑說：「我每次都當壞人，我扮黑臉，他扮白臉，所以大家才說徐乃麟脾氣不好」。

他透露，在錄影前會期待和來賓互動，心想：「明天要錄《衝衝衝》，好開心喔！好奇又會撞出什麼火花？」他為避免讓節目變得制式化，不會事先準備腳本，認為在情急之下、脫口而出的作答，才能讓人捧腹大笑，他曾在「急中生智ㄅㄆㄇ」單元中，因誤將飯糰講成「換糰」，有人看到他還會開玩笑叫他「換糰」，他自娛娛人，表示有看節目的人才會懂這個梗，覺得很欣慰。

節目助理主持人張文綺雖在這次金鐘獎未被列進主持人名單，但他對張文綺有高評價，他說：「張文綺反應跟應對，是我看過少有的人」，他認為新人往往在主持時會深思熟慮，需經大腦、小腦想過才講出來，他舉例前助理主持人小嫻、艾莉絲會等機會才講話，「張文綺是不經腦的，直接從嘴巴講出來，她跟我沒大沒小，沒有隔閡很自在，反而沒有壓力，她真的很不錯。」

(時報周刊)

張睿家自曝兒時是小胖弟 活在被… 徐乃麟主持練肺活量 賺大錢小錢…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。