徐乃麟主持練肺活量 賺大錢小錢當保險業務員

徐乃麟日前接受專訪。（盧禕祺攝）

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時報周刊
林彥君
徐乃麟。（盧禕祺攝）

徐乃麟過去曾當過歌手、演員，他日前在專訪時表示，全天下最好的職業就是當歌手，「周杰倫在《中國好聲音》一季2、3000萬人民幣，演唱會巡迴又是幾億元，參加一個晚會幾百萬」，但如果時間重來，他還是覺得當主持人最開心，在每一集節目中接觸不同人，擦出不同效果，能讓他開心的大笑，他說：「平常哪需要什麼運動，光是做節目講話跟大笑，肺活量就練出來了！」

他在出道初期，雖出唱片又拍電影，掙得錢卻沒和名氣成正比，他說：「那時候覺得將來會名利雙收，大家知道我，就會有錢賺，但卻不然」，他當時一個月賺2000元，朋友介紹他賣保險，他透露，在拍電視劇《紅樓夢》時認識王玉玲，王玉玲跟他買5萬元的保險，1993年王玉玲因和男友在夏威夷度假，搭直昇機失事墜海過世，他感嘆說：「我到她們家致意，她的家境不好，她的家人告訴我『還好當時有買保險』，賠了300～400萬元」。

徐乃麟出道前為維持家計，各種工作都嘗試，他19歲時曾在「咻比嘟嘩」成員小馬的家經營的紡織廠當工人，負責搬運布料，他說：「我19歲的時候，小馬大概3、4歲，那時候他們家就開賓士了！」英雄不怕出生低，如今徐乃麟熬成綜藝大哥，他出道至今36年，從沒想過要退休，不論自己處在什麼環境，都樂在其中，自認不是過得特別順遂，「比上不足，比下有餘」。

(時報周刊)

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