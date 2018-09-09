中友世界彩墨日登場 大手拉小手畫出石虎80種樣面貌

2018年09月09日 17:22 中時 馮惠宜

民眾看著各位藝術家將「石虎」畫出不同的面貌、風格各異，也自己用彩墨畫出不一樣的石虎樣貌。（馮惠宜攝）

畫作完成後，小朋友開心和自己的畫作留影。（馮惠宜攝）

由「國際彩墨聯盟」所發起的世界彩墨日活動，將每年的9月9日定為世界彩墨日，國際彩墨聯盟也攜手中友百貨廣邀民眾一起拿起畫筆，適逢台中市即將舉辦「2018台中世界花卉博覽會」，今年世界彩墨日特別邀請民眾一起來畫花博吉祥物-石虎，彩繪出不同的石虎面貌,總計有80幅作品完成。

活動當天除了中友百貨執行董事張光貝出席外，「國際彩墨聯盟」會長黃朝湖也帶領20位國內知名藝術家一同到現場與民眾同歡，大家熟知的莊連東教授、朱忠勇老師、莊明中老師、張秀燕老師、黃騰萱老師、吳榮宗老師….等一同齊聚在現場親自示範。

黃朝湖說：2年前成立「國際彩墨聯盟」，也獲得世界各地30個國家藝術家的支持並加入，這二年特別感謝中友百貨的大力支持，提供場地與資源舉辦不同主題的彩繪活動，參與民眾非常踴躍！

張光貝則表示：中友一直在推動藝術生活化、生活藝術化，希望能藉由藝文活動提供給顧客更多的休閒娛樂選擇。

活動一開始由20位藝術家率先彩繪，看著各位藝術家將「石虎」畫出不同的面貌、風格各異，現場的民眾也開始著手畫出自己心中石虎的可愛模樣，藝術家們也耐心在旁指導，許多家長帶著孩子報名本次活動，看著家長耐心陪伴小朋友作畫，成了秋日裡最美麗的畫面。

(中時 )