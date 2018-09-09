漫步泰國輕鬆遊 10月當地特色慶典不可不知！

每年「激流泛舟節」吸引各地好手前來挑戰。（圖片提供／泰國觀光局）

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喀比府舉行「茹素節」時，民眾自發性改吃素食，祈求闔家平安。（圖片提供／泰國觀光局）
普吉島例行「九皇齋節」，當地華僑力行10天素食或茹素飲食。（圖片提供／泰國觀光局）
10月限定「清邁美食節」，旅客來此大啖美食，他配現場演奏音樂不亦樂乎。（圖片提供／泰國觀光局）

泰國終年四季如夏，炙熱天候搭配酸辣美饌，造就人們樂觀性格。迎接10月到來，當地舉辦特色慶典活動，歡迎各國旅客共襄盛舉。

巴晶汶里府著名「Kaeng Hin Phoeng激流泛舟節」每年6至10月舉行，此段期間降雨量豐沛、水位高漲，溪水流速快適合泛舟活動，現場舉辦激流泛舟比賽，吸引各地好手前來挑戰。

自10月9日至17日止，喀比府、噹府、普吉島將舉行「茹素節（九皇齋節）」，泰文稱Prapheni Kin Jay或Prapheni Kin Phak，當地華僑視為趨避厄運，祈求神靈賜福重要節慶，9天期間禁止吃肉不殺生，改以素食替代，大家換上白色衣裳象徵純潔。其中「噹府」的茹素節遊行，由神靈附身的靈媒會給予供奉家庭祝福，並點燃鞭炮製造熱鬧氛圍。

10月來到清邁地區，不可錯過特色「清邁美食節」，據泰國國家新聞局指出，今年活動由清邁餐廳俱樂部主辦，現場設有大量美食攤販，並提供免費美食品嘗服務，同步進駐清邁夜間野生動物園攤位、知名藝術家表演及LEO Show 達人秀比賽等，預計創造超過2000萬泰銖經濟效益。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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